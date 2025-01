Encontro de Brechós em Curitiba reúne mais de 12 mil peças por até R$ 30

Já pensou comprar peças selecionadas por até R$ 30? Isso é possível no 1º Encontro de Brechós Saí do Armário do ano. Nos dias 25 e 26 de janeiro, na Galeria Green Center, no centro de Curitiba, serão expostas mais de 12 mil peças, distribuídas em 170 araras e apresentadas por 74 expositores.

O evento, conhecido pela curadoria e diversidade da experiência, é ideal para aquelas pessoas que valorizam a moda, a sustentabilidade e o consumo consciente. Desta vez, cada expositor trará entre 150 e 300 itens, incluindo roupas, calçados e acessórios que transitam entre estilos clássicos, vintages e contemporâneos.

Além de peças vintage de marcas de luxo, os caçadores de boas ofertas terão uma seção especial com itens de até R$ 30. “Queremos abrir o ano com uma celebração que une o consumo consciente, a preservação de estilos específicos e a conexão entre pessoas que amam moda com propósito. Aqui é possível encontrar aquela peça especial ou um acessório único para compor um look personalizado”, detalha a fundadora do evento, Gabriela Feola.

O 1º Encontro de Brechós Saí do Armário de 2025 tem entrada franca e é pet friendly. “Nossa missão é criar um espaço onde a moda conte histórias. Você vai encontrar desde raridades de outras décadas até tendências atuais, sempre com a qualidade e o charme que só os brechós podem oferecer”, conta uma das organizadoras do evento, Kerolen Martins.

Encontro de brechós todos os meses

Todos os meses, o Encontro de Brechós Saí do Armário proporciona ao público a oportunidade de explorar o universo da moda com itens em excelentes condições, além de trocar experiências com outros apaixonados pela reutilização criativa. O evento reforça a importância de repensar o consumo e criar novas memórias a partir de peças que já viveram outras histórias.

Serviço:

1º Encontro de Brechós Saí do Armário de 2025

Local: Galeria Green Center;

Endereço: Rua São Francisco, 232 e Rua Treze de Maio, 439 – Centro;

Entrada: Franca;

Datas: 25 e 26 de janeiro;

Horário: das 10h às 18h