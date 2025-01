Show do Twenty One Pilots em Curitiba provoca bloqueios de trânsito nesta quarta

A partir das 7 horas desta quarta-feira (22), ruas da região da Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, terão bloqueios de trânsito para a realização do show da banda norte-americana Twenty One Pilots.

O grupo abre em Curitiba a turnê pelo Brasil. Os portões serão abertos às 17 horas e o show está previsto para começar às 20h15, com término estimado para 23 horas.

Para garantir a segurança do público, monitores do evento farão o bloqueio de algumas ruas, com o apoio e fiscalização da Superintendência de Trânsito (Setran). Os bloqueios estão previstos para começar a partir das 7h, dependendo do movimento na chegada do público.

Ruas bloqueadas para show de Twenty One Pilots em Curitiba

As ruas bloqueadas serão a Antônio Krainiski (entre Nilo Peçanha e Benedito Correia de Freitas) e a João Gava (entre João Enéas de Sá e Nilo Peçanha). Moradores da região poderão ter acesso às ruas, desde que apresentem credencial ou documento que comprovem a moradia.

A orientação para os motoristas que não precisam acessar a região é evitar a área e procurar rotas alternativas. A previsão é de que o trânsito fique mais intenso nos bairros São Lourenço, Abranches e Taboão.