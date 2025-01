Fiat Mobi ganha mais potência e eficiência com 1.0 Firefly Flex

Fabricado no Polo Automotivo Stellantis de Betim (MG), o Fiat Mobi, um dos 10 carros mais vendidos no Brasil no ano passado, que se destaca por sua aptidão nos grandes centros urbanos, chega com novidades na linha 2025. O hatch de entrada da marca passa a ser equipado com o motor 1.0 Firefly Flex, ficando mais potente, econômico e competitivo para atender clientes que buscam eficiência e melhor custo-benefício.

Com a nova motorização, as versões Like e Trekking passam a ter até 75 cv de potência e 105 Nm de torque, que está 10% maior, com etanol. A aceleração de 0 a 100 km/h agora é de 14,7 segundos e a velocidade máxima é de 164 km/h, 12km/h melhor. Mais econômico, o modelo faz até 10,6 Km/l na estrada e 9,8 km/l na cidade, com etanol, e 15,1 Km/l na estrada e 14,0 km/l na cidade, com gasolina.

E as novidades não param por aí: o modelo agora conta com direção elétrica e o ajuste de altura do volante, que é exclusivo na categoria, proporcionando, assim, mais conforto e ergonomia para o motorista nas duas versões. O Mobi também é equipado, desde a versão Like, com sistema de freios ABS, controle de estabilidade, controle de tração, assistente de partida em rampa e sensor de pressão dos pneus. Completam o pacote o ar-condicionado, airbag frontal, travas e vidros dianteiros elétricos, limpador, lavador e desembaçador de vidro traseiro e sensor de temperatura externa.

Na opção Trekking, uma tela de 7 polegadas com seis alto-falantes é adicionada, permitindo conexão Android Auto e Apple Carplay sem fio que permanecem como exclusivas na categoria, além de porta USB adicional, ampliando a comodidade do motorista e para que os passageiros usem a entrada USB para carregar seus smartphones. A versão também é equipada com volante multifuncional e telecomando para aberturas das portas.

O Mobi Trekking tem um visual único, exclusivos e característicos da versão como capa do retrovisor externo pintada preto brilhante, calotas exclusivas, saia lateral e maçanetas na cor da carroceria, e barras de teto funcionais. Na parte interna, bancos revestidos em tecido exclusivo e um console de teto com espelho auxiliar. Além disso, o pacote Style adiciona roda de liga-leve 14” e retrovisores elétricos.

O Fiat Mobi estará em breve nas concessionárias nas versões Like e Trekking. (Fotos: Fiat/Divulgação).