Curitiba vai receber pelo menos 12 shows internacionais em 2025

O ano de 2024 ainda não acabou, mas agenda de shows em Curitiba para 2025 já conta com várias atrações nacionais e internacionais. São pelo menos 12 cantores e bandas de outros países que confirmaram apresentações na capital paranaense a partir de janeiro. A lista conta com nomes, como Sting, Alanis Morissette, Olivia Rodrigo e The Offspring.

Confira a seguir o calendário de shows confirmados em Curitiba em 2025:

Janeiro

Twenty One Pilots

A dupla norte-americana tem show marcado em Curitiba no dia 22 de janeiro, na Pedreira Paulo Leminski, a partir das 17h. O canal de vendas oficial da apresentação do Twenty One Pilots é a Eventim. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 230.

Fevereiro

I Wanna Be Tour

Reunindo bandas e músicos do estilo emo, a 2ª edição da I Wanna Be Tour em Curitiba está marcada para o dia 15 de fevereiro. O festival acontece no Estádio Couto Pereira, a partir das 12 horas. A venda dos ingressos gerais e atrações ainda vão ser confirmadas.

Ensaios da Anitta

Também no dia 15 de fevereiro e iniciando a temporada pré-carnavalesca, a cantora Anitta se apresenta na Pedreira Paulo Leminski, com abertura dos portões às 15 horas. Os ingressos já estão à venda pelo site Ingresse e custam a partir de R$ 180.

Sting

Ex-The Police, o músico britânico Sting fará show em Curitiba no dia 18 de fevereiro, às 20h30, na Pedreira Paulo Leminski. Os ingressos custam a partir de R$ 245.

The Cult

Em turnê para celebrar os 40 anos da banda de rock, The Cult se apresenta em Curitiba no 25 de fevereiro. O show será na Live Curitiba, com abertura dos portões às 19 horas. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 300.

Março

The Offspring

Um dos nomes do punk rock dos anos 90, The Offspring fará um show em Curitiba no dia 09 de março, na Pedreira Paulo Leminski. No evento também se apresentam Sublime, Rise Against, The Damned, The Warning e Amyl and the Sniffers. Ingressos a partir de R$ 345.

Ney Matogrosso

Reunindo grandes sucessos de duas décadas, Ney Matogrosso se apresenta em Curitiba, no Guairão, no dia 15 de março. Ingressos estão à venda no site Disk Ingressos a partir de R$ 200.

Garbage

Ao lado da banda norte-americana de punk rock L7, Garbage tem show marcado na Live Curitiba no dia 23 de março, a partir das 18 horas. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 300.

Olivia Rodrigo

Artista pop, Olivia Rodrigo se apresenta no Estádio Couto Pereira no dia 26 de março. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 210.

Alanis Morissette

A cantora e compositora canadense Alanis Morissette tem show marcado em Curitiba em 30 de março, na Pedreira Paulo Leminski. Os ingressos custam a partir de R$ 295.

Abril

Di Paullo e Paulino

Dupla clássica do sertanejo, Di Paullo e Paulino se apresentam no Teatro Positivo no dia 05 de abril, às 21h15. Os ingressos custam a partir de R$ 80.

Incubus

Grupo americano de rock, Incubus tem show marcado na Live Curitiba no dia 08 de abril, a partir das 21 horas. Ingressos a partir de R$ 324.

Hermanos Gutiérrez

Os Hermanos Gutiérrez se apresentam no dia 11 de abril, a partir das 19h, na Ópera de Arame. Os ingressos para conferir a dupla latina custam a partir de R$ 130.

Tardezinha

O cantor Thiaguinho apresenta o Tardezinha em Curitiba no dia 26 de abril, no Estádio Durival Britto (Vila Capanema). Os ingressos custam a partir de R$ 300.

Natiruts

Também no dia 26 de abril, tem show do Natiruts na Pedreira Paulo Leminski. Em última turnê, os ingressos para conferir o grupo custam a partir de R$ 120.

Maio

Festival Coolritiba

Trazendo vários nomes da música brasileira, o Festival Coolritiba acontece no dia 17 de maio, na Pedreira Paulo Leminski. Confira o line-up do evento. A venda dos ingressos inicia no dia 10 de dezembro, no site oficial do festival.

Amado Batista

No especial Mês das Mães, Amado Batista tem show marcado no Teatro Positivo no dia 17 de maio. Os ingressos já estão disponíveis a partir de R$ 120.

Curitiba Country Festival

A 16ª edição do festival que traz nomes da música sertaneja está agendada para os dias 24 e 25 de maio. Informações sobre local, ingressos e line-up ainda não foram divulgadas.

Julho

Gilberto Gil

Com a turnê Tempo Rei, Gilberto Gil se apresenta em Curitiba no dia 05 de julho, na Ligga Arena, a partir das 20 horas. Os ingressos já estão disponíveis e custam a partir de R$ 115.

Agosto

Emblem3

Sucesso na versão americana do reality-show “The X Factor”, o trio que forma a banda Emblem3 se apresenta em Curitiba no dia 07 de agosto, no Basement Cultural. A abertura dos portões inicia às 20h e os ingressos custam a partir de R$ 150.

MAD IN BRAZZA

O festival de rap e trap vai acontecer no dia 16 de agosto na Pedreira Paulo Leminski, a partir das 12h30. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 89,70.

Setembro

Epica e Fleshgod Apocalypse

Aclamada banda holandesa de metal sinfônico, Epica se apresenta em Curitiba, com participação da banda Fleshgod Apocalypse, no dia 07 de setembro. O show vai acontecer na Ópera de Arame, com ingressos a partir de R$ 350.

Dezembro

Pierce The Veil

A banda Pierce The Veil tem show marcado na Live Curitiba no dia 14 de dezembro, com abertura dos portões às 17h30. Com ingressos a partir de R$ 295, a venda oficial deve abrir em breve.