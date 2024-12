Festival Cooritiba 2025 anuncia Caetano Veloso, Liniker, João Gomes e mais

A capital paranaense já está em contagem regressiva para um dos eventos musicais mais aguardados do ano. O Festival Coolritiba, conhecido por sua atmosfera descontraída e line-up diversificado, retorna à Pedreira Paulo Leminski e Ópera de Arame no dia 17 de maio de 2025.

Em sua sétima edição, o festival promete uma experiência completa para os amantes da música e da cultura urbana. O evento, realizado pela Seven Experience e patrocinado pela Mili, traz a Budweiser como cerveja oficial, repetindo a parceria.

Atrações para todos os gostos

O Coolritiba 2025 apresenta um line-up eclético, com artistas consagrados e novos talentos. Entre os destaques estão:

Caetano Veloso, ícone da música brasileira

Liniker, voz potente do soul e R&B nacional

Matuê, representante do trap brasileiro

João Gomes, fenômeno do piseiro

Baco Exu do Blues, rapper baiano premiado internacionalmente

CPM 22, veteranos do rock nacional

Além desses, o festival conta com nomes como Fresno, Maneva, BK’, Os Garotin, Jovem Dionísio, entre outros.

Mais que música

O Coolritiba vai além das apresentações musicais. Os participantes poderão desfrutar de experiências radicais como a tirolesa, que atravessa a frente do palco principal, e o Skyfall. O evento também valoriza a cultura local, com uma exposição de moda autoral curitibana e diversas intervenções artísticas.

A comercialização dos ingressos inicia-se em 10 de dezembro. Para evitar fraudes, a organização recomenda que as compras sejam realizadas exclusivamente pelo site oficial: coolritiba.art.br.

O Festival Coolritiba 2025 promete ser um marco na cena cultural de Curitiba, reunindo música, arte e adrenalina em um só lugar. Prepare-se para uma experiência única na cidade conhecida por sua qualidade de vida e efervescência cultural.

Ingressos para todos os gostos

Pista:

Acesso a todos os palcos e áreas públicas do evento, exceto áreas exclusivas de Camarote e Cool Experience.

Camarotes:

Acesso exclusivo, Piso elevado, Parcialmente coberto, bwc privativo, acesso a frente do Cool Stage e bar de drinks. Acesso a área de camarotes do Super Cool (Ópera de Arame).

Cool Experience:

Open bar de Cerveja, Água, Refrigerante, Vodka(Premium), Whisky (Premium)e Gin(Premium). Benefícios: Acesso exclusivo, Piso elevado, Parcialmente coberto, acesso a frente do Cool Stage, Experiências diversas, Praça de Alimentação Exclusiva, Banheiros Exclusivos. Acesso a área de camarotes do Super Cool (Ópera de Arame).

O Coolritiba é um dos únicos eventos de grande porte no Brasil que possui 100% dos gases compensados, ação realizada desde a primeira edição do festival.

Reafirmando o compromisso com as causas sociais, o festival promove o ingresso solidário para a edição de 2025, oferecendo 40% de desconto no valor cheio do ingresso, válido para quem levar 1 quilo de alimento não perecível no dia do festival. O desconto não é cumulativo com outras promoções. A arrecadação será doada para instituições selecionadas e divulgada posteriormente.

Além dessa iniciativa, a organização também adota uma série de medidas para garantir a sustentabilidade do festival, entre elas estão: reciclagem do lixo gerado no evento, disponibilização de lixeiras adequadas para a separação do lixo, cenografia feita com material reciclado e copos reutilizáveis. Para completar, a água no festival é gratuita a todos desde a primeira edição, diminuindo o consumo de garrafas e galões plásticos, além de garantir a hidratação do público.

Cool Store

Copos, bonés, óculos de sol, cangas, canudos ecológicos e ecobags são alguns dos produtos oficiais do evento que estarão à venda em um dos pontos mais movimentados do evento: A Cool Store. Além disso, estarão disponíveis também produtos de parceiros do festival.

Para mais informações sobre o Festival Coolritiba, acesse:

Site oficial: http://coolritiba.art.br

Facebook: http://www.facebook.com/festivalcoolritiba

Instagram: Festival Coolritiba

Serviço

Festival Coolritiba 2025

Data: 17 de maio de 2025

Local: Pedreira Paulo Leminski – Rua João Gava, 970 – Curitiba/PR

Horário: a partir das 11h30

Valor: Primeiro lote à partir de R$ 220,00 + Taxas

Vendas pelo site oficial

MEIA-ENTRADA

De acordo com as leis estaduais e federais, terão direito ao benefício da meia-entrada:

Estudantes do território nacional de instituições públicas ou privadas da Educação Básica, Ensino Fundamental, Ensino médio, Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Educação de Jovens e Adultos, Educação Profissional e Tecnológica, Ensino Superior, Especialização, Mestrado, Doutorado e Educação Especial;

-Pessoas com deficiência, inclusive seu acompanhante quando necessário;

-Jovens de 15 a 29 anos de idade comprovadamente de baixa renda;

-Pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;

-Doadores regulares de sangue registrados no hemocentro e banco de sangue de hospitais do Estado;

Portadores de câncer;

Professores e profissionais da educação da rede de ensino pública e particular;

Reforçando o compromisso com a responsabilidade social que o Coolritiba tem, as pessoas vacinadas com 2 ou mais doses contra a COVID-19 terão direito a ½ entrada.