“Esquenta” de carnaval da Anitta está confirmado para Curitiba

A aguardada temporada pré-carnavalesca da cantora Anitta retorna em 2025 para Curitiba. A estrela internacional se apresenta no dia 15 de fevereiro, sábado, na Pedreira Paulo Leminski – o maior palco a céu aberto da América Latina. Os ingressos estarão à venda, a partir do meio-dia desta quinta-feira (10), pelo site Ingresse.

Além de Curitiba, a turnê “Ensaios da Anitta” passará por São Luís, Fortaleza, Salvador, Ribeirão Preto, Recife, Brasília, Belo Horizonte, Campinas, Rio de Janeiro, Florianópolis e, por fim, São Paulo. Os shows acontecem entre janeiro e fevereiro. Além disso, os tradicionais desfiles do Bloco da Anitta, em Salvador e Rio de Janeiro, já estão confirmados, respectivamente, para os dias 28 de fevereiro e 8 de março.

Para o próximo ano, a carioca elegeu o tema “Maratona de Jogação”, celebrando o universo esportivo, como tema de seu carnaval. Fantasias icônicas inspiradas por diferentes modalidades esportivas devem dominar os looks da cantora durante esta temporada. A importância sócio-cultural desse universo foi um dos motivos para a escolha da temática.

“Carnaval é minha época preferida do ano. E também é um momento de grande atenção nacional e internacional. É por isso que sempre aproveito a ocasião para falar de coisas que são importantes para mim. Meu carnaval já homenageou mulheres incríveis da história, causas ambientais, tecnologia… Agora é a vez dos esportes. Tô feliz e animada pra cair na estrada novamente”, comemora a artista, que anualmente faz questão de cantar em diversas cidades brasileiras durante a folia.

A maratona de pré-carnaval da poderosa é sempre muito especial, principalmente por seu formato único. Tudo acontece num palco de 360 graus, que aproxima o público ainda mais de Anitta. Além disso, o projeto já se tornou conhecido pelo line up ilustre de convidados que a girl from Rio recebe no palco, contemplando diversos gêneros da nossa música, como pop, funk, trap, rap, sertanejo, piseiro, brega, axé e outros.

A variedade musical presente nas apresentações também se demonstra no próprio repertório da cantora, que passeia, sim, por todo o seu catálogo de hits, mas também pelo universo das músicas carnavalescas de todo tipo.

A produção local é da CWB Brasil, que realiza pelo terceiro ano consecutivo o evento na capital paranaense.

