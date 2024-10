Shopping em Curitiba promove ‘noite no museu’ no Dia das Crianças 

No próximo sábado (12), Dia das Crianças, o Shopping Estação, em Curitiba, realizará uma ‘noite no museu’, uma ação inédita com o objetivo de despertar a imaginação das crianças. Inspirada no filme protagonizado por Ben Stiller, a atividade será no Museu Ferroviário, localizado no shopping.

No local será montado um mini acampamento com jogos e oficinas recreativas, contação de histórias com personagens e ainda projeção de filme com pipoca. O evento é gratuito e será realizado das 18h às 23h59.

Foi pensado especialmente para crianças de quatro a 10 anos de idade, que deverão estar acompanhadas de pelo menos um dos pais e/ou responsáveis. As vagas são limitadas e as inscrições começam na quarta-feira (09), a partir das 11 horas, pelo aplicativo Podi.

+ Leia também: O que fazer no dia das crianças sem gastar nada

“Quem nunca teve curiosidade de saber o que acontece depois que o shopping fecha, ou de descobrir os mistérios por trás de um museu que carrega tanta história? A nossa ideia é trazer as crianças para um mundo de novas descobertas, que elas possam redescobrir a história da cidade e do Estado em que moram, despertar o interesse pela cultura paranaense, em uma noite muito animada e divertida, assim como no filme “Uma Noite no Museu”, que encantou o mundo”, explica Allison Rodrigues, gerente de Marketing do Shopping Estação.

+ Leia também: Mães em desespero; as verdades (e mentiras) absolutas da maternidade

Shopping em Curitiba tem programação especial para o Dia das Crianças

A programação Capi Convida continua no sábado (12) – com oficinas de miçangas, onde as crianças podem personalizar seus colares e pulseiras e, domingo (13) com oficinas de asas de borboletas e capas de heróis.

+ Leia também: 6 livros infantis para dar de presente no Dia das Crianças

As oficinas também serão gratuitas e abertas ao público por ordem de chegada. Ou seja, não é necessário realizar inscrição. Acontecem das 14h às 18h, e são destinadas a crianças de dois a 12 anos.

Serviço

Uma noite no museu

Quando: 12/10, sábado, das 18h às 23h59.

Quanto: gratuito

Inscrição: vagas limitadas via app Podi (inscrições serão abertas quarta-feira 09/10 às 11h)

Oficina de miçangas

Quando: 12/10, sábado, das 14h às 18h.

Quanto: evento gratuito

Inscrição: não é necessário realizar inscrição

Oficina de asas de borboletas e capas de heróis

Quando: 13/10, domingo, das 14h às 18h.

Quanto: evento gratuito

Inscrição: não é necessário realizar inscrição

O Shopping Estação fica na Avenida Sete de Setembro, 2775, no bairro Rebouças, em Curitiba.

Novatos que bombaram nas eleições 2024 Carro é destruído em festa após eleição na RMC Vereadores ‘famosos’ que não se reelegeram