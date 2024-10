O que fazer no dia das crianças sem gastar nada

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, está chegando e a busca por presentes e atividades para divertir a gurizada toma conta dos pais, mas é importante lembrar que a felicidade deles não depende de brinquedos caros ou presentes materiais. A comemoração mais significativa está na presença, na interação e nos momentos de qualidade em família.

Vale lembrar que o dia das crianças é comemorado no feriado de Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil, portanto é uma oportunidade para se divertir em família.

Que tal conhecer algumas dicas de ouro que a recreadora infantil Tia Boo tem para ajudar os pais neste dia especial?

Diversão garantida sem gastar nada

Para comemorar o Dia das Crianças de forma especial e sem gastar, é necessário apenas um pouco de criatividade e disposição para brincar junto e se divertir. Que tal relembrar as brincadeiras clássicas que marcaram a infância de muitos adultos?

Pega-pega;

Pique-esconde;

Pega bandeira;

Queimada;

Amarelinha;

Pular corda;

Entre outras…

As brincadeiras clássicas são algumas das opções que garantem a participação de toda a família e ainda ajudam a manter a tradição daquela época em que os pés sujos de terra e o suor da felicidade após uma brincadeira eram as coisas mais preciosas do mundo. Recriar esse cenário é o presente mais valioso que uma criança poderia receber

A importância do desenvolvimento infantil através da brincadeira

De acordo com especialistas em educação infantil, as brincadeiras são fundamentais para o desenvolvimento das crianças, estimulando a criatividade, imaginação, coordenação motora, socialização e o aprendizado. Através do lúdico, os pequenos exploram o mundo ao seu redor, desenvolvem habilidades e constroem memórias afetivas.

Benefícios das brincadeiras clássicas

Além de serem gratuitas, as brincadeiras tradicionais oferecem diversos benefícios para o crescimento infantil, que vão desde o desenvolvimento físico e cognitivo – melhorando a saúde, o bem estar e o raciocínio lógico – até o progresso das interações sociais e controle emocional ao trabalhar em equipe e superar desafios.

Tia Boo é recreadora infantil em Curitiba e tem boas dicas para o Dia das Crianças. Foto: Arquivo Pessoal.

Deixe o Dia das Crianças ainda mais especial

Sabe aquelas atividades em família que parecem simples? Bem, na verdade, elas são muito significativas. Tente apostar nelas!

Prepare um piquenique em um parque próximo ou monte um acampamento no quintal (quem sabe até no meio da sala, com cobertores e cadeiras);

Conte histórias temáticas com aventuras e bastante criatividade;

Monte um cinema em casa com pipoca, guloseimas e muito aconchego.

Todas essas atividades ficarão marcadas na memória das crianças e com certeza serão lembranças preciosas quando elas crescerem.

O Dia das Crianças é uma data especial para celebrar a infância e fortalecer os laços familiares. Ao invés de buscar presentes materiais, invista em tempo de qualidade e crie memórias inesquecíveis com seus filhos.

Lembre-se: a felicidade das crianças está nos pequenos gestos e na presença ativa dos pais.

Um feliz dia das crianças, da Tia Boo!