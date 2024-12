Show do System Of a Down é confirmado em Curitiba. Ingressos e data e local

Curitiba está na rota de shows da banda californiana System of a Down. Famosos pelo clássico do new metal Chop Suey! (Pancada que você pode relembrar logo abaixo), o quarteto passa por Curitiba em 2025, em um show único no estádio Couto Pereira, no dia 6 de maio.

O anúncio está no Instagram da banda.

System of a Down Curitiba

Os ingressos para o show do System Of a Down em Curitiba começam a ser vendidos em pré-venda nesta terça-feira, 17 de dezembro pelo site da Eventin.

SETORES E PREÇOS

ARQUIBANCADA R$197,50 (meia) | R$395,00 (inteira)

CADEIRA SOCIAL SUPERIOR R$247,50 (meia) | R$495,00 (inteira)

PISTA R$297,50 (meia) | R$595,00 (inteira)

CADEIRA SOCIAL INFERIOR R$347,50 (meia) | R$695,00 (inteira)

CADEIRAS MAUÁ R$347,50 (meia) | R$695,00 (inteira)

PISTA PREMIUM R$547,50 (meia) | R$1.095,00 (inteira)