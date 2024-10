The Offspring anuncia show em Curitiba com Sublime e mais bandas

The Offspring, um dos grandes nomes do punk rock dos anos 1990, confirmou turnê inédita no Brasil. Em março de 2025, a banda e outros grandes nomes como Sublime, Rise Against, The Damned, The Warning e Amyl and the Sniffers vêm a Curitiba para realizar um grande show que promete ser inesquecível.

As bandas marcaram gerações e prometem um grande show na Pedreira Paulo Leminski no dia 09 de março de 2025. Ingressos antecipados estarão em pré-venda a partir deste sábado (05), às 10 horas, no site Eventim, para clientes Santander Select e Santander Private. A partir de domingo, às 10 horas, demais cartões Santander Brasil também poderão participar do benefício.

A venda geral acontece na segunda-feira (07) a partir do meio-dia, no site oficial da Eventim. Às 13 horas, a venda também acontece na bilheteria oficial, localizada na Ópera de Arame.

Sobre as bandas

The Offspring é uma das bandas mais icônicas do punk rock californiano, conhecida por sucessos como “Self Esteem” e “Pretty Fly (For a White Guy)”, que moldaram gerações desde os anos 90. Eles estão prestes a lançar um novo disco, com dois singles revelados: “Make It All Right” e, mais recentemente, “Come to Brazil” – uma menção à frase que os fãs brasileiros não se cansam de repetir aos seus ídolos.



Sublime, com seu estilo único que mistura punk, ska e reggae, marcou a cena com clássicos como “Santeria” e “What I Got”.



Rise Against é a voz de uma geração, com letras politizadas e som potente, destacando-se em hits como “Savior” e “Prayer of the Refugee”.



The Damned, pioneiros do punk britânico, revolucionaram o gênero desde os anos 70 com seu estilo energético e teatral.



The Warning, trio mexicano de rock formado por três mulheres, tem atraído atenção mundial com seu som moderno e potente, destacando-se com músicas como “Disciple”.



E Amyl and the Sniffers, da Austrália, traz a energia crua e rebelde do punk atual, com performances intensas e som visceral da vocalista Amy Taylor, representados em faixas como “Security”.

Serviço

The Offispring e bandas em Curitiba

Data: 09/03/2025

Horário: A confirmar

Abertura dos Portões: 10h

Local: PEDREIRA PAULO LEMINSKI

Endereço: R. João Gava, 970 – Abranches, Curitiba – PR, 82130-010

Classificação etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.



SETORES E PREÇOS

PISTA ÚNICA R$345,00 (meia) | R$483,00 (social) | R$621,00 (cliente santander) | R$690,00 (inteira)

Pré-venda Album Preorder: 04/10 às 14h (apenas online)

Pré-venda Santander Private e Santander Select: 05/10 às 10h (apenas online)

Pré-venda Clientes Santander: 06/10 às 10h (apenas online)

Venda Geral: 07/10 às 12h no site | 09/10 às 10h na bilheteria



PRÉ-VENDA ALBUM PREORDER

Limite de Ingressos: 4 | Limite de Meia: 2

Parcelamento em até 10x com juros no site

Ingresso Social: valor reduzido, com a doação de 1kg de alimento não perecível, disponível para qualquer pessoa.



PRÉ-VENDA SANTANDER PRIVATE E SANTANDER SELECT*

Limite de Ingressos: 4 | Limite de Meia: 2

Parcelamento para clientes Santander em até 3x sem juros no site e na bilheteria

Ingresso Social: valor reduzido, com a doação de 1kg de alimento não perecível, disponível para qualquer pessoa.

*Válido para clientes portadores dos cartões: Santander Unique Infinite; Santander Unlimited Infinite; Decolar Santander Infinite; GOL Smiles Santander Infinite; American Express®️ Gold Card Santander; American Express®️ Platinum Card Santander; American Express®️ Centurion Card Santander; Santander Unique Black; Santander Unlimited Black; Santander / AAdvantage®️ Black



PRÉ-VENDA CLIENTES SANTANDER

Limite de Ingressos: 4 | Limite de Meia: 2

Parcelamento para clientes Santander em até 3x sem juros no site e na bilheteria

Ingresso Social: valor reduzido, com a doação de 1kg de alimento não perecível, disponível para qualquer pessoa.



**A pré-venda para clientes com cartões Santander acontecerá de forma online a partir do dia 5/10 às 10h, exclusivamente pelo site da Eventim, para clientes** Santander Select e Santander Private. A partir do dia 6/10, às 10h, demais cartões Santander Brasil também poderão participar do benefício através do site oficial. A pré-venda se encerra no dia 07/10, às 9h59. Os benefícios para clientes com cartões Santander estarão disponíveis nas bilheterias oficiais, sem cobrança de taxa, a partir de quarta-feira (09/10) ao 10h, por 48h.



VENDA GERAL

Limite de Ingressos: 6 | Limite de Meia: 2

Parcelamento em até 10x com juros no site | Não há parcelamento na Bilheteria

Ingresso Social: valor reduzido, com a doação de 1kg de alimento não perecível, disponível para qualquer pessoa.



BILHETERIA OFICIAL

BILHETERIA ÓPERA DE ARAME

A partir de 09/10 às 10h

Endereço: R. João Gava, 970 – Pilarzinho – Curitiba – PR, 82130-010

Funcionamento: Terça a Domingo das 10h às 18h

A Eventim não se responsabiliza por compras efetuadas em canais não oficiais. * Atente-se aos horários e locais indicados acima.

Caçador de Boteco! Bar em bairro de Curitiba bomba e coloca região na rota dos botecos! Orla de patrão! Que tal esse visual? Praia famosa do Paraná terá cara nova! Descubra! Bairro nobre de Curitiba terá novo shopping com lojas confirmadas!