Garbage e L7 anunciam show em Curitiba em março de 2025

Garbage anunciou nesta quinta-feira (26) três shows para o Brasil em março de 2025. Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba estão na lista da turnê, ao lado da banda norte-americana de punk rock L7. A informação da vinda ao Brasil foi publicada nas redes sociais da banda.

O show em Curitiba está programado para o dia 23 de março, na Live Curitiba. Os ingressos estarão disponíveis para a venda a partir de segunda-feira (30), às 13 horas, no site www.fastfix.com.br.

Garbage e Foo Fighters em 2023

Garbage, veteranos com quase 30 anos de estrada, esteve em Curitiba em 2023. A banda abriu o show do Foo Fighters em setembro do ano passado no estádio Couto Pereira.

Shirley Manson, vocalista do Garbage, estava cheia de atitude e com um belo vestido vermelho comandou o palco. O público respondeu ao rock cantando junto “I’m Only Happy When It Rains”, “I think I´m Paranoid” e “Stupid Girl”, sucessos dos tempos de auge da MTV.

