Foo Fighters faz o melhor show de 2023 de Curitiba: veja como foi o espetáculo

Uma noite de 2023 vai ficar para sempre marcada para 40 mil curitibanos. O grande espetáculo do Foo Fighters no Couto Pereira neste último 7 de Setembro vai ficar para sempre na história de Curitiba. Foram duas horas de show impecável, sem fogos, labaredas, chuva de papel, pulseirinha piscando, nada disso. Muita música e muito rock and roll que até faltam palavras para definir – qualquer uma aqui seria insuficiente demais para descrever a última noite. Sem dúvidas, foi o melhor show que Curitiba recebeu até agora em 2023.

Wet Leg e Garbage, lideradas por mulheres, abriram a noite. Duas bandas de indie rock: a primeira mais nova, fundada em 2019; e Garbage, veteranos com quase 30 e tantos anos de estrada. Shirley Manson, vocalista do Garbage, continua cheia de atitude e com um belo vestido vermelho comandou o palco. O público respondeu ao rock cantando junto “I’m Only Happy When It Rains”, “I think I´m Paranoid” e “Stupid Girl”, sucessos dos tempos de auge da MTV.

Como muitos ali são por consequência fãs de Nirvana – ou seria fãs de Nirvana que por consequência curtem Foo Fighters – Shirley Manson fez questão de apresentar seu baterista: o músico Butch Vig, que foi ‘apenas’ o produtor do álbum mais consagrado do grunge, “Nevermind” (1991).

Quase de surpresa, às 20h58 no relógio da repórter, Foo Fighters subiu ao palco. Carregado com um caminhão de energia, Dave Grohl bateu os primeiros acordes de “All My Life”. Antes do público ter noção do tamanho do espetáculo que viria a seguir, a banda acompanhou Dave e fez o Couto Pereira explodir.

Logo em seguida, “The Pretender”, “Learn to Fly”, “Walk”, “Times Like These”. Dave Grohl, tão cheio de energia e eufórico, tomou seguidos banhos de água gelada usando um copo grande vermelho perto da bateria e vibrava em sintonia com seu público. “Todas as bandas pelo mundo, todo mundo sabe que o público brasileiro é o público mais louco do mundo. A gente sabe disso. É verdade! Acho que a primeira vez que viemos para cá, acho que 1999, 2000, 23 anos atrás. Eu lembro da primeira vez que vim aqui com o Nirvana, ‘esse pessoal é muito louco, são insanos'”, comentou Dave.

O líder do Foo Fighters, já com a adrenalina mais equilibrada, apresentou cada músico da banda. Pat Smear na guitarra base, Chris Shiflett na guitarra solo, Nate Mendel no baixo, Rami Jaffee no órgão. Josh Freese, amigo de longa data de Dave, entrou na função de Taylor Hawkins – baterista que faleceu após uma overdose, em 2022.

Descontraídos, os músicos apresentaram individualmente seus instrumentos com pequenos covers de grandes clássicos do rock. De Led Zeppelin a Ramones, saiu até um trechinho de Nine Inch Nails – banda em que Josh Freese já foi parte. “É a primeira vez que faço isso”, riu Dave Grohl, tocando pausadamente Stairway to Heaven – um dos primeiros clássicos que um roqueiro aprende na guitarra.

O espetáculo continuou e Dave enfatizou ao público curitibano que o show iria cumprir a função de relembrar todas as fase da banda, cada disco, cada projeto. Foram ao todo 23 músicas. “Breakout”, “These Days”, “Generator”, “Monkey Wrench” conquistaram os fãs mais antigos.

Ao anunciar “Aurora”, Dave Grohl lembrou do amigo e companheiro de banda falecido em 2022. “Esta era a música [do Foo Fighters] favorita dele. Canto ela todas as noites e canto ela hoje em homenagem a ele”, disse.

Os fãs começaram a sentir aquele pequeno aperto no peito de que o fim do espetáculo estava próximo ao fim. “Best of You” fez o público todo cantar. No bis, ‘The Teacher” e a tão esperada “Everlong” encerraram a noite memorável. Não poderia ter sido melhor, a letra fala por si: “Eu me pergunto se tudo poderia ser tão real assim para sempre, se tudo poderia ser tão bom assim de novo”. Sensação é essa, é a que melhor define a última noite. Valeu Foo Fighters.

