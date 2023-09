Um casal ficou ferido na manhã desta sexta-feira (08) após ter o veículo atingido por um homem de 38 anos que dirigia sob efeito de álcool, segundo a Polícia Militar. O acidente ocorreu na Rua Konrad Adenauer, bem em frente ao Regimento de Polícia Montada, da Polícia Militar. O homem que dirigia o carro foi detido.

Segundo informações da Polícia Militar, o motorista de um Hyunday I30 preto vinha pela Rua Konrad Adenauer quando, em um trecho de curva, perdeu o controle do veículo, invadiu o canteiro central e acertou uma Volksvagen Saveiro que trafegava no outro sentido da rua. Um homem de 24 anos e uma mulher de 25 anos estavam no veículo e foram encaminhados com ferimentos ao hospital Cajuru.

Houve um princípio de incêndio no I30, mas que foi contido sem maiores estragos.

Segundo o Sargento Gulin, da Polícia Militar, logo após o acidente o motorista foi detido pelos policiais da cavalaria. “Foi submetido ao teste bafométrico, foi acusado e o mesmo foi encaminhado pelos policiais para a Dedetran para as providências. Duas vítimas, nada grave, encaminhadas ambas para o Hospital Cajuru”, explicou o militar em entrevista para a RPC.

Pedestres e passageiros em risco!

O acidente ocorreu em um trecho da Rua Konrad Adenauer com muito movimento de pedestres, ciclistas e passageiros de linhas de ônibus que passam pela região. Por sorte, no momento do acidente não havia ninguém na região em que a caminhonete foi lançada pelo motorista embriagado.

Caminhonete em que estavam um homem e uma mulher foi lançada contra um muro de regimento da PM, parando ao lado de uma ciclovia e de um ponto de ônibus. Foto: Reprodução/RPC.

