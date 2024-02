Detonautas comemora 20 anos com show acústico em Curitiba

Para comemorar as duas décadas de seu disco de estreia, a banda Detonautas gravou o DVD 20 anos – acústico (2023).O trabalho reacendeu neles a vontade de levar este modelo desplugado para a estrada e assim a turnê chega a Curitiba no próximo dia 22 de março, no palco do Guairão.

Os ingressos já estão disponíveis pelo Disk Ingressos.

Com mais de 300 milhões de streams nas plataformas e reunindo novas versões de sucessos como “Você Me Faz Tão Bem”, “Olhos Certos” e “O Retorno de Saturno”, o álbum lançado em 2009 marcou a primeira vez que o Detonautas mostrou para o público uma faceta mais intimista de suas canções.

“Essa turnê é uma celebração”, resume Tico Santa Cruz (vocal), que forma o Detonautas ao lado de Renato Rocha (guitarra), Fábio Brasil (baterista), Phil Machado (guitarra) e André Macca (baixo). “O acústico é algo muito grandioso na nossa trajetória, é uma história que merece ser levada para a estrada”, complementa o vocalista.

Ter as músicas gravadas dessa maneira trouxe uma outra percepção ao grupo, como explica Tico: “quando você coloca uma canção no violão e ela funciona, é porque realmente é uma composição muito poderosa”.

O repertório de Detonautas Tour 20 anos – acústico vai percorrer diferentes fases do conjunto, incluindo músicas menos conhecidas e outras que ainda não ganharam uma versão oficial acústica. “Queremos oferecer aos nossos fãs um momento único. Vai ser uma experiência atemporal, quase como uma máquina do tempo, no sentido de transportar as pessoas para os diferentes sentimentos e fases que viveram”, finaliza Tico.

O Teatro Guaíra fica na Rua XV De Novembro, 871, Centro. O show começa às 21h e os ingressos mais baratos custam R$ 90. A realização é da Dumas Produções.

