Café Curaçao de Guaratuba tem programação especial para o Carnaval

Dando sequência a sua programação do verão, o Café Curaçao (Rua Brejatuba, 500) em Guaratuba traz uma programação especial de Carnaval 2024 para encerrar a temporada em grande estilo. Serão três noites, de 10 a 12 de fevereiro, com três festas que trazem atrações que vão desde o axé, pagode, funk, passa pelo sertanejo e termina com o que há de mais refinado da e-music, que prometem agradar a todos os foliões.

A programação se inicia no sábado (10), a partir das 22 horas, com a festa mais animada de Curitiba que desce a serra para agitar os foliões com a maior micareta já vista no litoral paranaense. Com mais de quatro horas, o Retrôzinho oferece uma experiência única com os maiores sucessos do pagode, axé, além do funk. O label criado há cinco anos por amigos músicos traz em sua formação Arthur (pandeiro e bacurinhas), Rapha Bessa (trio de surdo), Rafael Ale (vocal), Digo Figueiredo (vocal), Pedro Kenji (percussão), Fernando Nascimento (violão e guitarra) e Wellington “Farofa” (bateria).

O domingo (11) será dedicado aos amantes do sertanejo e suas vertentes com a festa Wood´s On Road, a partir das 22 horas. Um verdadeiro tributo ao estilo musical mais amado do país. Rafa Maya e convidados vão fazer um passeio pela história do sertanejo brasileiro tocando os maiores sucessos desde os clássicos, modões até as mais atuais em mais de três horas de duração.

Para fechar a programação do Carnaval 2024, na segunda (12), o Café Curaçao será palco para a festa Jurerê em Guaratuba, a partir das 22 horas, onde resgata a magia das maiores festas eletrônicas de Santa Catarina para o litoral paranaense. A label premium traz o que há de mais refinado da house music mundial com sets que vão embalar a pista até ao amanhecer. No comando das pick-ups estão escalados Dyve, Repl4y e Léo Bontorin.

Serviço

CARNAVAL 2024 CAFÉ CURAÇAO GUARATUBA

Quando: de 10 a 12 de fevereiro de 2024 (sábado, domingo e segunda)

Local: Café Curaçao (R: Brejatuba, 500)

HORÁRIOS: abertura da casa: 22horas / início das festas: a partir das 23horas

Programação das festas:

10.02 (sábado): Retrôzinho/micareta

11.02 (domingo): Wood´s On Road – Rafa Maya e convidados

12.02 (segunda): Jurerê em Guaratuba – Dyve, Repl4y e Léo Bontorin

INGRESSOS: a partir de R$50,00 (meia-entrada) + taxa adm. ***Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

MEIA-ENTRADA – válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue, pessoas com deficiência (PcD) e portadores de câncer.

Ingresso social: doadores de 1kg de alimento ganham 50% de desconto na compra de até dois ingressos.

**Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei.

***Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

****É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do festival.

Vendas Online: www.blueticket.com.br.

Formas de Pagamento: Dinheiro, Pix e cartões de crédito/débito Elo, MasterCard, American Express, Visa, Diners Club e Hipercard

Classificação indicativa: jovens de 16 a 18 anos podem acessar o evento com responsável maior de 18 anos. Jovens de 14 a 16 anos podem acessar o evento com responsável legal. Jovens abaixo de 14 anos só acessam o evento com os pais.

Informações para o público: @cafecuracaoguaratuba

