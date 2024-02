Parque Águas Claras oferece programação especial de Carnaval

O Parque Águas Claras é um dos parques aquáticos mais tradicionais da região de Curitiba. Ele tem mais de três décadas de história e fica no litoral do Paraná, situado em Matinhos.

Sob nova direção desde dezembro de 2023, o Águas Claras já recebeu mais de 12 mil visitantes, entre adultos e crianças, que desfrutaram de dias repletos de diversão e alegria em nossas instalações.

LEIA TAMBÉM:

>> Em novo local, CBW Hall vai abrir como bar de rock aos finais de semana

>> Desfile, zumbis e retiro católico: cinco programações diferentes para aproveitar o Carnaval em Curitiba

O parque todo conta com mais de 4 milhões de litros de água distribuídos em piscinas, tobogãs para todas as idades, um rio lento e uma praia artificial. Em uma área expansiva de 200 mil metros, que inclui lagos para pesca esportiva, caiaque, pedalinhos, stand up paddle, e atividades radicais como arborismo, tirolesa, parede de escalada, passeio de quadriciculo e trenzinho. Além disso, há também quadras de futebol, beach tennis, futevôlei e uma variedade de outras atividades que compõem o Beach Club.

O parque ainda conta com opção para almoço e também lanches. Desde porções deliciosas, lanches e pizzas saborosas, dentro do parque, também existe um restaurante que oferece um almoço completo por um preço fixo de R$59,90 com buffet livre.

O Beach Club Águas Claras está aberto de quarta a domingo, das 10h às 17h, podendo haver alterações. É recomendado sempre consultar o site ou as redes sociais para as informações mais recentes.

Adquira ingressos antecipados, disponíveis na faixa de R$45,00 a R$80,00, incluindo pacotes familiares com preços especiais. Além disso, há a opção de adquirir ingressos na entrada do parque, com valores diferenciados. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos pelo Disk Ingressos.

*Todos os valores podem sofrer alterações em datas comemorativas e feriados.

Programação de Carnaval

E para o carnaval, o Beach Club Águas Claras tem uma programação especial. Entre os dias 09 e 18 de fevereiro, toda a família pode se divertir. O parque contará com pedalinho, caiaque, canchas esportivas, trenzinho, bailinho infantil, pesca esportiva, recreação infantil, música ao vivo e muito mais, tudo dentro do passaporte.

Os pacotes podem ser o day use (diário), sendo R$90 para adulto e R$50 para crianças, idosos (60+), PDC e moradores de Matinhos. Para esse pacote diário, tem dois combos: o Combo 1 que fica R$200 para 2 adultos e 1 criança de até 11 anos e o Combo 2, por R$240 para 2 adultos e 2 crianças de até 11 anos.

O outro pacote é o Passaporte Premium, válido para o dia 09 até o dia 18 de fevereiro. Nele, são dois combos: O Combo 1, por R$500 para 2 adultos e 1 criança de até 11 anos ou o Combo 2, por R$600 para 2 adultos e 2 crianças de até 11 anos.

O pagamento para os pacotes foi liberado em até 3x sem juros. Podendo adquiri-los pelo site www.beachclubaguasclaras.com.br ou pelo diskingressos.com.br.

Informações

Diskingressos: https://www.diskingressos.com.br/grupo/1457/29-02-2024/pr/matinhos/beach-club-aguas-claras-temporada-2324

Site: https://beachclubaguasclaras.com.br/

Localização:

PR-508 Km 20 Distrito do, R. Cambará, Matinhos/PR

Horário de funcionamento: das 10h às 17h

Você já viu essas?

Denuncie! Denúncia de crime ambiental para derrubada de centenas de árvores em Curitiba Clássico!! Bar raiz em Curitiba “captura” clientes por horas; Comida boa, cerveja gelada e proteção do Papa Inteligência “Uber” para caminhoneiros, empresa de Curitiba fatura milhões