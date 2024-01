O Carnaval está chegando e, na programação de Curitiba, é possível encontrar diferentes opções de lazer para agradar os gostos mais variados durante o feriado prolongado.

Além dos tradicionais bloquinhos carnavalescos, a capital paranaense também conta circuitos alternativos para aqueles que não são fãs de blocos, shows psicodélicos, parada zumbi e retiros espirituais.

Para ajudar na escolha, confira cinco sugestões que vão auxiliar na diversão durante o primeiro feriado prolongado de 2024. Veja:

Em Curitiba, desfiles das Escolas de Samba começam em 10 de fevereiro

A festa terá início com o desfile do grupo especial marcado para o sábado (10) e os desfiles do grupo de acesso acontecem no domingo (11).

A grande campeã do carnaval de Curitiba em 2023, a Mocidade Azul, está ansiosa para defender seu título. A Acadêmicos da Realeza, que conquistou o vice-campeonato, e a Enamorados do Samba, que ficou em terceiro lugar, também se preparam para lindas apresentações.

A Rua Marechal Deodoro será o palco principal de toda essa festividade, reunindo os amantes do carnaval para celebrar a tradição, a música e a diversidade. Além dos desfiles das escolas de samba, a rua será tomada por bailes infantis e pelos desfiles dos blocos carnavalescos.

Zombie Walk terá mais de nove horas de duração

A 15ª edição da Zombie Walk, um dos eventos mais tradicionais do cenário cultural curitibano, será realizada no domingo (11). A concentração do público, que costuma lotar o Centro de Curitiba para acompanhar a caminhada, será na Praça Osório, a partir das 9 horas.

Neste ano, a programação do evento terá mais de nove horas de duração e está repleta de atrações paralelas para animar os zumbis. Desde cedo, o público encontrará diversos estandes na Rua XV, na área próxima ao relógio da Praça Osório.

No local, maquiadoras transformarão adultos e crianças em zumbis com valores a partir de R$ 45. O público também poderá comprar as camisetas da Zombie Walk 2024, que custam R$ 60. Todo o evento é gratuito.

Psycho Carnival garante rock em Curitiba

Já tradicional na cidade, o som pesado do Psycho Carnival, considerado um dos maiores festivais de rock do Brasil, terá agenda de 8 a 12 de fevereiro, no Jokers Pub (R. São Francisco, 164 – Centro). O evento chega a 23ª edição com o retorno na banda dinamarquesa Nekromantix, após 13 anos.

A programação de shows internacionais segue com os chilenos do Voodoo Zombie, os argentinos Jinetes Fantasmas (que apresentarão a nova formação e lançando novo álbum) e Ghost Bastards.

As bandas estreantes no festival são Cólera, As Mercenárias e Black Pantera. Além delas, bandas como Relespública, Pelebrói Não Sei?, Ovos Presley, Hillbilly Rawhide, Sick Sick Sinners, Krappulas, Repudyio, As Cigarras (que estará fazendo o show de pré-lançamento de seu disco), O Lendário Chucrobilly Man, Mongo, Vida Ruim, Redlightz, Fish N Creepers, Rabo de Galo, Os Cavaleiros Temporários, B.A.R, As Capetassauras e Patada, integram o line up representando toda importância e diversidade do cenário curitibano.

Ingressos estão à venda online.

Turismo durante Carnaval

Em busca de uma pausa tranquila longe da agitação? Planejar passeios pelos cartões-postais de Curitiba pode ser a chave para o descanso merecido. Com mais de 30 parques e 15 bosques abertos durante toda a semana, as opções são diversas.

Aqueles que desejam explorar a cidade por completo têm à disposição a Linha Turismo da Prefeitura. Circulando pelos principais pontos turísticos, como parques, museus, teatros, mirantes, espaços culturais, centro histórico, bairro gastronômico, memoriais étnicos e o Mercado Municipal. O cartão de embarque custa R$ 50.

Retiro de carnaval católico em Curitiba

As Irmãs Mensageiras do Amor Divino (MADs) e os Leigos Mensageiros do Amor Divino (LEMADs) convidam a comunidade a trazerem família, jovens e amigos de qualquer idade para participar do Retiro do Amor Divino (RAD) de Carnaval, que será realizado entre os dias 10 e 13 de fevereiro de 2024.

O encontro terá início no sábado (10), às 17 horas, e encerramento na terça-feira (13) após o almoço. O retiro ainda irá oferecer atividades específicas para jovens com menos de 17 anos e que tenham interesse em participar junto com os pais, amigos ou parentes. Com o tema “Vida da graça é vida de amor”, o retiro contará com momentos de espiritualidade, amizade e alegria. As inscrições estão abertas e mais informações podem ser consultadas no site da Arquidiocese de Curitiba.

