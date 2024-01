Com os tradicionais solos de guitarra e hits, o Barão Vermelho promete um show marcante em Curitiba no dia 13 de abril, a partir das 21 horas, no Teatro Positivo. O espetáculo na capital paranaense encerram a turnê comemorativa dos 40 anos da banda. Com realização da Dumas Produções, os ingressos estão à venda pela Disk Ingressos.

O mundo, o cenário musical e a própria formação da banda mudaram bastante ao longo das quatro décadas. Há sete anos o quarteto é composto por Rodrigo Suricato (guitarra, violão e voz), Fernando Magalhães (guitarra e violão) e dois de seus fundadores: Guto Goffi (bateria) e Maurício Barros (teclados e vocais), todos também compositores.

Referência no rock nacional, o Barão atual celebra a vida e a trajetória da banda. Com essa energia, o público pode esperar por sucessos como “Por Você”, “Pro dia Nascer Feliz”, “Puro Êxtase” e “Bete Balanço”.

Show do Barão Vermelho em Curitiba: valor dos ingressos

Data: 13 de abril de 2024 (sábado)

Local: Teatro Positivo – R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido, Curitiba

Horário: Abertura do teatro: 20h / Início: 21h

Ingressos: a partir de R$ 90 a meia-entrada + taxa administrativa.

