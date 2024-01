Curso gratuito de drinks em Curitiba abre inscrições para fevereiro

Em fevereiro, o Liceu de Ofícios e Inovação vai ofertar 1.767 vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional em Curitiba e entre eles está a novidade do mês: curso de Preparo de Drinques e Coquetéis.

As aulas acontecem ao longo de todo o mês de fevereiro, nas dez regionais da cidade. As vagas são distribuídas em 41 cursos diferentes, oferecidos entre três horas e quatro horas diárias nos turnos da manhã, tarde e noite, somando 506 horas.

Do total, 150 vagas para cursos ministrados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e 30 destas vagas são reservadas para pessoas atendidas pela FAS.

As demais 1.617 vagas são oferecidas em cursos do Centro de Integração Empresa – Escola (CIEE), sendo destas 330 vagas reservadas para pessoas atendidas pela FAS. Os cursos são focados no desenvolvimento pessoal e comportamental.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Curitiba, por meio da Fundação de Ação Social (FAS), e as inscrições para todos os cursos já estão abertas no site do Portal Aprendere.

Curso gratuito de drinks em Curitiba

A principal novidade da programação de fevereiro do Liceu é o curso de Preparo de Drinques e Coquetéis, que vai apresentar as técnicas para o preparo de drinks e coquetéis, alcoólicos e não-alcoólicos, conforme os padrões da coquetelaria internacional.

A ação acontecerá na Escola de Segurança Alimentar e Nutricional Casa Culpi, no Bairro Butiatuvinha, de 19 a 26 de fevereiro. As aulas são distribuídas em sete encontros, das 14h às 17h, totalizando 21 horas.

As inscrições ficam abertas até o dia 18 de fevereiro e são ofertadas 15 vagas para esse curso.

