Uma polêmica surgiu nesse final de semana envolvendo um comerciante dono de uma padaria e seu cliente. A confusão começou quando o empresário aborda o cliente num tom nada amigável falando sobre a proibição de se usar notebook na mesa do estabelecimento. E aí, pode isso ou não, Claudia Silvano?

Coordenadora do Procon Paraná, Claudia Silvano explicou que o que ocorreu nesta discussão dentro de uma padaria envolve uma questão de bom senso.

“O consumidor pode ficar o tempo que quiser no estabelecimento usando seu computador. Se o estabelecimento oferece o wifi no local justamente é para tentar conquistar esse consumidor. Não há regras, mas deve haver bom senso.

Entenda o caso!

Neste final de semana um cliente registrou um boletim de ocorrência por ameaça após ser advertido que não poderia utilizar um notebook na Padaria Empório Bethaville, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Em imagens compartilhadas em rede social, um homem identificado como proprietário do estabelecimento chega a aparecer com um pedaço de maneira em mãos.

“Eu vou te achar, eu vou pegar vocês dois. Se eu vir essa filmagem em algum lugar, eu vou matar vocês”, diz o homem em um dos vídeos. O caso ocorreu na quarta-feira, 31, por volta das 12h30, segundo informações do boletim de ocorrência.

O procurou a padaria, mas não obteve retorno até o momento. O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Barueri, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública.

Vídeos que mostram o momento viralizaram nas redes sociais. Nas imagens, o cliente é abordado dentro da padaria, quando sinaliza que comprou um café e um lanche no local.

Na sequência, o cliente é informado que a utilização de notebook é vetada no local. “Sabe ler?”, questiona uma das pessoas que aborda a mesa, ao expor uma placa.

Então, um dos representantes do estabelecimento muda o tom de voz. Em um dos momentos diz para o cliente parar de filmar. A situação se repete no lado externo da padaria, mesmo com a presença de uma viatura da polícia.

