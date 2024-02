Para comemorar o Dia Mundial da Nutella, celebrado no dia 5 de fevereiro, a Mais que Chocolate, restaurante localizado no bairro Jardim das Américas, em Curitiba, vai promover uma semana especial com doces a partir de R$ 7. A Semana Especial da Nutella vai até sábado (10).

Durante esses dias, o estabelecimento oferecerá aos seus clientes mais de 10 opções de doces elaborados com a famosa pasta de avelã e chocolate. Entre os pratos os destaques vão para duas criações exclusivas para o período: Mousse de Nutella (R$ 20) e Coxinha de Morango com brigadeiro de Nutella (R$ 15).

Outras opções de doces com Nutella são:

Brigadeiro de colher de Nutella com avelã (R$ 7);

Pavê Ninho e Nutella (R$ 22);

Milk-shake de Nutella (R$ 26);

Mocha de Nutella (R$ 16,50);

Petit Gâteau de Nutella (R$ 42), que vem acompanhada de sorvete.

Restaurante em Curitiba oferece pratos com Nutella para compartilhar

Para quem gosta de compartilhar os doces, opções não faltam. Tem o Croissant recheado com brigadeiro de Nutella (R$ 40); Brownie com calda de Ninho e Nutella (R$ 37); Barra de chocolate branco e oreo com recheio de Nutella (R$ 45); a Taça Ferrero (R$ 45); e o Copão Nutella B-Ready (R$ 45).

Localizada no bairro Jardim das Américas, a Mais que Chocolate abre todos os dias da semana, oferecendo também a opção de delivery.

Dia Mundial da Nutella e a origem do doce

O Dia Mundial da Nutella é uma celebração dedicada a uma das guloseimas mais amadas do mundo. A data especial foi criada pela blogueira americana Sara Rosso e reconhecida pela Ferrerro. Ocorre anualmente em 5 de fevereiro.

A Nutella, criada pelo italiano Pietro Ferrero na década de 1960, tornou-se um ícone global. No Dia Mundial da Nutella, as redes sociais ficam repletas de posts e fotos de receitas criativas, demonstrando a versatilidade da Nutella.

Semana Especial da Nutella

Mais Que Chocolate – Rua Professor João Doetzer 560 – Jardim das Américas, Curitiba

Horário de atendimento: de terça a domingo, das 11h às 18h | Segunda, das 11h às 16h. Delivery todos os dias.

Contato: (41) 99542-0057 | 3503-1129

