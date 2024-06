Pirelli lança novos pneus para o Porsche 911 GT3 e 911 GT3 RS

O trabalho em equipe entre Pirelli e Porsche resultou em quatro pneus esportivos para o emblemático 911 da fabricante de Stuttgart: P Zero Trofeo e P Zero Corsa para o Porsche 911 GT3, bem como P Zero Trofeo R e P Zero Corsa para o 911 GT3. Todos estes novos pneus foram especificamente projetados para oferecer uma condução segura e prazerosa tanto na estrada quanto na pista. Entre eles, o P Zero Trofeo RS – o produto mais voltado ao desempenho da gama da Pirelli – acaba de ser eleito o melhor pneu semi-slick legalizado para condução nas ruas pela revista alemã Auto Bild Sportscars, que recentemente comparou vários pneus em um 911 GT3 RS.

Porsche 911 GT3 RS

O Porsche 911 GT3 RS apresentou vários desafios técnicos em termos de desenvolvimento de pneus. Os pneus precisam realçar as características do veículo na estrada, mas também entregar um desempenho próximo ao de um carro de corrida, graças à extrema aerodinâmica e leveza do veículo. Essas demandas totalmente opostas são atendidas por dois novos pneus Pirelli específicos, ambos na medida 275/35R20 na dianteira e 335/30R21 na traseira. O P Zero Trofeo RS é um pneu semi-slick projetado para alcançar alto desempenho em circuito, enquanto o P Zero Corsa é mais voltado para a estrada. O P Zero Trofeo RS para o Porsche 911 GT3 RS tem uma autonomia de trabalho ainda mais ampla do que o P Zero Trofeo R, que deriva principalmente da experiência da Pirelli nos mais altos níveis do motorsport mundial.

O novo pneu permite que os pilotos andem no limite na pista desde as primeiras voltas, graças à sua capacidade de aquecimento rápido que oferece aderência imediata. Também resiste ao estresse mesmo durante as sessões de condução mais exigentes, devido à taxa de desgaste reduzida. Isso graças a uma estrutura interna reforçada, que proporciona suporte mesmo sob cargas aerodinâmicas significativas, bem como a um design de banda de rodagem que foi otimizado por meio de simulação virtual, sem mencionar materiais dedicados derivados de composto de asfalto para rali. Além do impressionante desempenho em piso seco, o P Zero Trofeo RS permite uma condução segura mesmo em condições molhadas.

Porsche 911 GT3

O P Zero Trofeo R para o Porsche 911 GT3 também apresenta tecnologias e processos que nasceram no mundo do motorsport. É um pneu que tem evoluído continuamente, atingindo seu auge de desenvolvimento nesta última versão dedicada à Porsche, que também serviu de base para o P Zero Trofeo RS aplicado ao 911 GT3 RS. Tanto o P Zero Trofeo R quanto o P Zero Corsa para o 911 GT3 RS estão disponíveis nas medidas 255/35R20 e 315/30R21. (Fotos: Porsche/Pirelli/Divulgação).