A reportagem da Tribuna do Paraná reuniu cinco imagens impressionantes de acidentes e situações que aconteceram na região de Curitiba. Motociclista que sai ‘voando’ após batida de carro, ondas impressionantes em Matinhos, pouso forçado de avião e mais outros flagras você pode conferir no vídeo logo abaixo:

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!