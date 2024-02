Abandonada, a vira-lata caramelo Belinha faz sucesso e contagia frentistas, vizinhos e clientes de um posto de combustíveis no bairro Abranches, em Curitiba. Adotada há um mês, ela ganhou espaço no posto, uniforme de funcionária, casinha especial, ração e moral na movimentada Rua Mateus Leme.

Belinha é prestativa e pronta em ajudar a clientela. No local de trabalho, no Auto Posto Texas Fuel, ela acompanha de perto o serviço dos companheiros na hora de abastecer ou troca de óleo.

O momento predileto da Belinha é quando os fregueses entram na loja de conveniência para comprar um salgado. Vai que ela consegue com seu estilo brincalhão um pedaço de pão de queijo? Falando na alimentação, ela recebe ração e tem água sempre fresquinha.

+Viu essa? Cabo de alta tensão cai em piscina e provoca mortes na região de Curitiba

Acolhida

A gerente do posto, Marly Rechetelo, comentou que Belinha foi abandonada e acolhida por todos da região. “Começamos a cuidar. O vizinho leva ela para o banho, foi castrada e agora fica aqui no pátio com os demais funcionários. Compramos o uniforme da Ipiranga e virou nossa mascote. É alegre, brinca com as crianças e melhora o dia de todos”, disse Marly ao comentar da Belinha, a frentista pet de Curitiba.

A casinha da soneca foi comprada pelo posto. No entanto, Belinha prefere descansar fora da caminha. “No frio, ela vai entrar”, brincou uma cliente do posto que adorou conhecer a nova moradora da região.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas?

Denuncie! Denúncia de crime ambiental para derrubada de centenas de árvores em Curitiba Clássico!! Bar raiz em Curitiba “captura” clientes por horas; Comida boa, cerveja gelada e proteção do Papa Inteligência “Uber” para caminhoneiros, empresa de Curitiba fatura milhões