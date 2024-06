Watts W-Trail chega ao mercado entregando robustez e potência

A Watts, especialista em mobilidade elétrica, acaba de lançar ao mercado a W-Trail, a primeira nacional da categoria. Construída com um design arrojado, entrega versatilidade e robustez para uma experiência segura e confortável ao trafegar sobre qualquer terreno. O modelo foi apresentado pela marca durante o Festival de Interlagos e estará disponível nas concessionárias em agosto, com preço sugerido de R$ 31.990.

Seu motor elétrico central fornece potência máxima de 12.000W, tem torque de 380 N.m e é capaz de atingir até 100 km/h – equivalente a uma moto à combustão de 200cc. A bateria de lítio de 72V e 58AH oferece uma das maiores autonomias do mercado: até 100 km. Outra novidade está na possibilidade de recarregá-la também estações para carros elétricos, onde é possível atingir 100% do nível em até 3 horas – a bateria portátil segue permitindo que as cargas sejam completadas em qualquer tomada convencional.

“A W-Trail é a concretização de que é possível ampliar a variedade de categorias de motos elétricas e que elas são capazes de atender aos mais diversos perfis de motociclistas, equilibrando especialmente potência e autonomia. O lançamento da nossa trail é um marco que reforça o compromisso da Watts em continuar inovando e promovendo as melhores soluções em mobilidade urbana, unindo economia, sustentabilidade, conforto e segurança”, celebra Rodrigo Gomes, fundador e diretor comercial da Watts.

Equipamentos e opções

A W-Trail vem equipada com uma bateria; painel digital; farol de LED, suspensão antichoque; freios a disco CBS nas duas rodas; entrada para ser recarregada em estações de carros elétricos; alarme com tecnologia keyless; marcha automática; sistema de ré; além de não emitir CO² e ruído. Está disponível à pronta-entrega em todas as concessionárias da marca nas cores vermelho e azul.

Assim como as demais motos fabricadas pela Watts, a W-Trail conta com um calendário de revisão programada, sem custos, para quando a moto atingir 1.000km e 5.000km rodados. Além da garantia de 12 meses para o chassi da moto e 24 meses para motor e bateria. (Foto: Watts/Divulgação).