Gato de apoio emocional de criança russa é furtado em hotel de Curitiba

Uma situação triste e inusitada aconteceu no Centro de Curitiba, na última terça-feira (18), em um local movimentado da capital. Um hóspede de um hotel da área central teve o gato roubado por um morador de rua que passava na região.

O gato, que se chama Businka, estava dentro de uma caixa de transportes, junto com o dono no hall de entrada do prédio onde fica o hotel, na Avenida Presidente Affonso Camargo. Era por volta de meio-dia e o hóspede que se mudou para Curitiba há cinco dias estava deixando o local.

O dono do gato é Alexandr Guselnukov. Ele é russo e veio de mudança com a família para a capital do Paraná. O gato é de apoio emocional do filho dele, que tem apenas dois anos de idade. João Santos Lima, um amigo do russo, disse que a família escolheu Curitiba “justamente pela fama de cidade segura”, mas a recepção foi desagradável para todos, completou.

As câmeras do hotel registraram o momento em que uma pessoa em situação de rua passa e pega o gato. O amigo de Alexandr acredita que os funcionários do hotel imaginaram que o homem estava ajudando a carregar a mudança da família ao carro, por isso não impediram a ação que aconteceu dentro do estabelecimento.

O homem que pegou o gato levava também uma sacola, mas o pertence era dele e não da família. A reportagem da Tribuna do Paraná procurou o hotel que preferiu não se posicionar no momento, mas cedeu as imagens das câmeras para ajudar a família a encontrar o gato.

