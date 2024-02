Explosão em Campina Grande do Sul preocupa; O que aconteceu?

O ataque de uma gangue contra um cofre em um posto de combustíveis assustou moradores de Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, na madrugada desta segunda-feira (05).

Era por volta das 3h da quando os marginais invadiram o local para efetuar o roubo.

Eles estavam em dois veículos, sendo um deles uma caminhonete. Felizmente ninguém ficou ferido.

Mais detalhes sobre o caso ainda não foram repassados.

+Viu essa? Golpistas da venda ilegal de passagem de ônibus em Curitiba são presos

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!