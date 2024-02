Golpistas da venda ilegal de passagem de ônibus em Curitiba são presos

Um grupo criminoso que vendia irregularmente passagens de ônibus em Curitiba foram presos em uma ação conjunta entre a Polícia Civil do Paraná (PCPR), a Guarda Municipal de Curitiba e a Urbanização de Curitiba (URBS) na sexta-feira (02). Oito pessoas foram detidas.

Segundo a investigação, os indivíduos ficavam em frente aos terminais de ônibus e ofereciam as passagens por um preço menor. “A simulação do pagamento era feita por uma plataforma online, assim que o site liberava o pagamento e a catraca, o dinheiro não era encaminhado e os indivíduos ficavam com o valor pago pelo usuário”, disse o delegado Tiago Dantas.

O secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, Péricles de Matos, acredita que a parceria das forças de segurança com os órgãos de segurança foram fundamental para as prisões. “Importante resultado do trabalho conjunto realizado pela Polícia Civil, Guarda Municipal e Fiscalização da URBS, a fim de desarticular a venda irregular de passagens através de cartões de crédito e débito que causam prejuízo ao sistema de transporte coletivo”, relatou o gestor da área de fiscalização do transporte coletivo da Urbs, Claudinei Moro.

As investigações irão seguir a fim de identificar outros possíveis indivíduos responsáveis pela ação criminosa.

