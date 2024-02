Festa recorde em Matinhos: Simone Mendes leva 152 mil pessoas para a areia

A noite de sábado (03) foi de festa e recorde de público em Matinhos, no Litoral do Paraná. O show da cantora sertaneja Simone Mendes levou 152 mil pessoas para a areia. Em outro ponto do litoral, em Pontal do Paraná, o sambista Dudu Nobre teve a participação de 10 mil pessoas no Centro de Eventos Marisol. As estimativas são da Polícia Militar.

Simone Mendes agitou a multidão em Matinhos e contou com a multidão que cantou vários hits como Daqui pra Frente, Erro Gostoso e Dois Fugitivos. “Foi muito amor envolvido. Eu pisei nesta terra e recebi uma enxurrada de amor, de carinho. Esse povo é maravilhoso. Eu estou muito feliz de sair daqui sabendo que veio recorde de público”, comemorou a cantora.

Agenda do Carnaval

A programação do Verão Maior Paraná vai ser retomada após o Carnaval que inicia no próximo fim de semana. Na agenda, ainda estão previstos nomes como Amado Batista, Trio Parada Dura, Zezé di Camargo e Luciano, Zé Felipe e muito mais, tudo gratuito. O calendário com toda a programação pode ser conferido no site do Verão Maior Paraná.

