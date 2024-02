Chuva forte em Curitiba: alerta laranja e risco de granizo para este domingo

A chuva já pintou em Curitiba em vários pontos da cidade neste domingo (04), e ainda pode ser mais forte. O alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuvas intensas e “perigo” como grau de severidade para todas as regiões do Paraná.

O alerta laranja é válido desde às 08h40 até as 21h de domingo, indicando chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h), e queda de granizo. Existe risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Dicas de como se proteger em tempestades

A Defesa Civil do Paraná disponibiliza algumas dicas de como se proteger em temporais.

