Corpo de senhora é encontrado em restinga de Pontal do Paraná

Uma equipe da Força Tarefa do Corpo de Bombeiros no Litoral do Paraná encontrou neste domingo (04) o corpo de uma senhora de 60 anos que estava desaparecida desde a última sexta-feira (02), em Pontal do Paraná.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um banhista entrou em contato com a Polícia Militar (PM), e avisou que havia um corpo na restinga, próximo ao carreiro, no entreposto dos Postos de guarda-vidas Guarapari e Ipanema, Pontal do Paraná.

Após a chegada da equipe, o local foi isolado e acionado o Instituto Médico Legal (IML) e Polícia Científica. Não foi possível verificar sinais de violência ou afogamento. O nome da senhora não foi divulgado.

