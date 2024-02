Nesta semana abrem as inscrições para 4.320 vagas de atividades físicas gratuitas em Curitiba. Os interessados em praticar algum exercício, podem fazer a inscrição a partir desta quarta-feira (07).

As vagas são voltadas para os 39 equipamentos da Prefeitura de Curitiba, nas dez regionais administrativas da cidade. Ao todo, Curitiba oferece 36 mil vagas para as atividades gratuitas para a população da capital.

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) vai ofertar vagas em 82 modalidades esportivas, como natação, hidroginástica, musculação, esgrima, basquete, judô, tênis, ioga, BMX, corrida, boxe, jiu-jitsu, balé, pilates, triathlon e condicionamento físico.

+ Leia mais: Vira-lata caramelo, Belinha frentista faz sucesso em posto de combustíveis de Curitiba

Quem ainda não está cadastrado pode fazer a inscrição no dia 7 de fevereiro pelo portal Curitiba em Movimento. As aulas começam a partir do dia 15 de fevereiro.

+ Leia mais: Shopping de Curitiba inaugurou 9 lojas/atrações nos últimos meses; veja as novidades

Atividades esportivas gratuitas em Curitiba contam mais 32 mil alunos

Com coordenação da Smelj, a capital conta com mais de 32 mil alunos matriculados em atividades esportivas gratuitas. As vagas são abertas para crianças, adultos e idosos.

Você já viu essas?

Denuncie! Denúncia de crime ambiental para derrubada de centenas de árvores em Curitiba Clássico!! Bar raiz em Curitiba “captura” clientes por horas; Comida boa, cerveja gelada e proteção do Papa Inteligência “Uber” para caminhoneiros, empresa de Curitiba fatura milhões