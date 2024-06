No dia 6 de junho, a empresa Apostou.com assinou a ordem de serviço que autorizou o início da comercialização da loteria instantânea no Paraná, a Raspinha. Nesses 15 dias, já foram abertos mais de 50 pontos de venda pelo estado. Os pontos de venda podem ser consultados no site da Lottopar, onde também é possível acessar o mapa interativo com a localização onde a Raspinha pode ser adquirida.

Os locais de venda estão divididos em pontos dedicados e revendas autorizadas e ambos só podem ser abertos e comercializar a Raspinha com autorização da Lottopar. Os pontos dedicados são as lojas próprias do concessionário, que funcionam também como pontos de atendimento, onde o apostador pode pessoalmente tirar dúvidas, comprar cartelas, trocar os bilhetes premiados por dinheiro, fazer sugestões e reclamações.

Já as revendas autorizadas são as bancas de revistas, panificadoras, lojas de conveniência e comércio em geral, locais em que as cartelas com premiação de até R$ 50 podem ser trocadas. Para valores acima desse montante, apenas nos pontos de venda dedicados.

Banca no Centro de Curitiba vende Raspinha

Um dos pontos de revenda autorizado a comercializar a Raspinha é a Banca Tibagi, no Centro de Curitiba e administrada pelo João Paulo Feitosa, que afirma que as vendas superaram as expectativas. “Iniciamos a venda terça-feira (18), e no período da tarde, antes mesmo de fechar a banca, já não tinha mais nenhuma. Foram 80 Raspinhas vendidas rapidamente. Está sendo um sucesso, pois pelo menos 15 delas estavam premiadas. Já pedi mais e daqui a pouco a empresa responsável irá repor”, afirma.

Para o diretor de Operações da Lottopar, Fabio Veiga, esse início de operação está sendo positivo, sem nenhuma intercorrência e tudo conforme planejado. “O concessionário tem um plano de negócios com uma capilaridade bastante ampla, o que intensifica também o nosso trabalho de autorização e fiscalização. Para cada ponto de venda a ser aberto, nós fazemos um trabalho minucioso de averiguar se o local é adequado e atende aos requisitos estabelecidos em Edital, como não estar próximo a escolas, por exemplo, já que os jogos lotéricos são permitidos apenas para maiores de 18 anos”, afirmou.

Mapa mostra onde comprar loteria instantânea

No mapa interativo é possível acompanhar a distribuição dos pontos de venda da Raspinha pelo Paraná. Ao clicar no ícone do ponto de venda, abre a informação completa do estabelecimento, como endereço, bairro, cidade e telefone, inclusive podendo ser traçada a rota de deslocamento até o ponto de venda. Ainda é possível acessar a lista completa com todos os pontos de venda autorizados neste link.

Quanto custa a Raspinha

O apostador sabe se o bilhete está ou não premiado raspando os campos encobertos desse bilhete, nos quais estão gravadas combinações de símbolos que determinam os prêmios. Em todos os pontos de venda físicos, o consumidor poderá adquirir uma raspinha pelo valor de R$ 2,50. Neste primeiro lote, são quatro modalidades de jogos: “Aposta Certa”, “Bilhar”, Strike” e “Jogo da Velha”. O sistema é o “achou, ganhou”. São milhares de prêmios com valores de R$ 2,50 a R$ 60 mil.

