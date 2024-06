Raspinha, loteria instantânea, chega ao Paraná com prêmios especiais

A “Raspinha”, a nova loteria instantânea regulamentada do Paraná, será lançada oficialmente nesta quinta-feira (6), em Curitiba, e começa a ser vendida a partir desta sexta (7). Os interessados podem comprar os bilhetes nas lojas próprias da Apostou.com e em breve será encontrada em outros pontos de venda credenciados.

“É um orgulho e uma responsabilidade muito grande ser a primeira loteria instantânea regulamentado no estado do Paraná. A Raspinha é um produto lotérico instantâneo que poderá gerar grandes premiações”, disse o CEO da Apostou.com, João Motta.

Ele lembrou ainda que a Raspinha possui um aspecto social envolvido. “Esse é o grande diferencial. Ao adquirir a raspinha, além de concorrer a grandes prêmios e praticar o jogo de forma segura e regulamentada, existe essa contrapartida que será revertida em prol de toda sociedade paranaense”, complementou.

Assim como todos os produtos outorgados pela Lottopar, a Raspinha também impactará a economia do estado, uma vez que os impostos arrecadados sob o produto serão revertidos para investimento em setores essenciais da sociedade. “É uma nova opção de entretenimento com a possibilidade de ganhar prêmios e ainda contribuir com retorno social para investimentos em habitação, segurança pública e ações sociais do Governo do Paraná”, afirmou o diretor-presidente da Lottopar, Daniel Romanowski.

Serão mais de R$ 1.000.000 em prêmios por tipo de jogo, além de promover oportunidades para além do mercado de apostas. “O impacto em geração de empregos e receita também é algo a ser levado em conta, afinal somente com o lançamento serão 2.000 PVDs credenciados nos primeiros 12 (doze) meses, movimentando 2.300 empregos diretos e indiretos”, finalizou Motta.

Como vai funcionar

Em todos os pontos de venda físicos, o consumidor poderá adquirir uma raspinha pelo valor de R$ 2,50. Os jogos rápidos serão: “Aposta Certa”, “Bilhar”, Strike” e “Jogo da Velha”. Achou, ganhou – são milhares de prêmios espalhados com valores de R$ 2,50 até R$ 60.000,00.

