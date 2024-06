As pistas do eixo principal de trânsito da Linha Verde Norte vão ser liberadas no próximo domingo (09), conforme anunciado pela Prefeitura de Curitiba em abril de 2024. Após quase 17 anos em execução a obra será finalizada.

A trincheira do Atuba servirá de ligação entre Curitiba e a Região Metropolitana e fará a interseção com a antiga BR-116. Além disso, o trecho de obras do Lote 4.1 tem quase três quilômetros, entre a altura do Hospital Vita até a concessionária Mercedes/Savana, entre os bairros Bacacheri e Atuba.



Com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana na região, a implantação de novos semáforos em um trecho de menos de 200 metros da via preocupa alguns motoristas, já que atualmente o trânsito fica congestionado em horários de pico.

Junto com as obras na via principal, cerca de 20 quilômetros de asfalto novo foram implantados em 39 ruas, em um raio de um quilômetro da Linha Verde, dos bairros Atuba, Bairro Alto, Bacacheri e Tingui.

Também contemplam este lote de obras as entregas das estações Atuba e Solar, do transporte coletivo.

Procurada pela reportagem da Tribuna do Paraná, a Prefeitura de Curitiba informou que mais detalhes sobre a conclusão da Linha Verde serão divulgados nesta sexta-feira (07).

Obras continuam no Complexo Tarumã

Enquanto isso, no Tarumã continuam as obras de alargamento do viaduto da Linha Verde que passa sobre a Avenida Victor Ferreira do Amaral, com previsão de conclusão no segundo semestre deste ano.

O viaduto está sendo alargado, dos dois lados, para receber dois conjuntos de estações-tubo (uma em cada sentido) na parte superior e outras duas na parte inferior.



Depois de concluído, o viaduto dobrará de tamanho, passando dos atuais 24 metros de largura para 50 metros, com oito pistas, sendo seis vias marginais e de tráfego local em sentidos opostos e duas faixas de ônibus,.

Na parte inferior do viaduto será instalada a Estação Victor do Amaral, para a integração dos passageiros das linhas que percorrem a ligação entre Curitiba e Região Metropolitana, especialmente Pinhais e Piraquara, com o eixo Norte Sul, na Linha Verde.

Linha Verde passa por 22 bairros de Curitiba

A Linha Verde é o 6º eixo de transporte e de integração viária de Curitiba. São 22 quilômetros de extensão (pelo leito da BR-476) ligando a cidade do Sul ao Norte desde o Pinheirinho ao Atuba, passando por 22 bairros numa área de abrangência de 287 mil pessoas.

Quando começou a obra da Linha Verde?

A Linha Verde começou a ser construída no dia 12 de janeiro de 2007, no trecho sul, que foi concluído em 2009.

O trecho do Lote 4.1, que vai ser entregue neste mês, chegou a ficar com as obras paradas por um ano, entre 2021 e 2022, por causa de impasses com a empresa contratada na época.

Relembre alguns problemas que a obra enfrentou ao longo dos anos:

Outro impasse, mas no trecho do Viaduto Tarumã, aconteceu em 2023, quando houve uma discussão seguida de agressão, no meio da obra, entre um representante dos funcionários e um representante da empresa contratada.

