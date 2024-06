Detonação de rochas bloqueia BR-116, na Grande Curitiba, nesta quinta-feira

A BR-116, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, terá bloqueio total no sentido São Paulo, nesta quinta-feira (06). A Arteris Régis Bittencourt, concessionária responsável pela via, realiza a detonação de rochas em uma área próxima da rodovia.

A interdição será entre os quilômetros 61 e 59, a partir das 15h. A previsão é que os trabalhos durem 15 minutos. A pista sentido Curitiba terá fluxo normal no período.

