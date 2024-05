Trevo do Atuba

“Está ficando tudo em ordem para entregar no dia 9 de junho, conforme nossa promessa. As pistas liberadas aos motoristas para o benefício de toda a Grande Curitiba”, disse o prefeito Rafael Greca.

Nesta reta final, o ritmo acelerado dos serviços é para que a trincheira, que servirá de ligação entre Curitiba e a Região Metropolitana e fará a interseção com a antiga BR-116, seja finalizada juntamente com novos trechos de pavimentação no grande corredor viário.

Neste momento, os trabalhos estão concentrados no interior da trincheira, na via marginal sentido Curitiba, nos serviços de drenagem, pavimentação das pistas de rodagem, da concretagem da canaleta exclusiva do ônibus. Também precisam ser concluídos os serviços de paisagismo nos canteiros entre a pista exclusiva para ônibus e as marginais.

Vistoria andamento das obras na linha verde. Curitiba,23/05/2024. Foto: Ricardo Marajó/SMCS

Pistas de rodagem

O secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues, explica que, desde o ano passado, os trechos que foram sendo finalizados foram sendo entregues à passagem dos motoristas, assegurando a melhoria da fluidez e da segurança no trânsito.

“Felizmente, a boa evolução dos trabalhos já nos permitiu entregar aos motoristas importantes trechos que já estão demonstrando os benefícios do importante empreendimento que está sendo concluído pela gestão do prefeito Rafael Greca, após anos de espera da população”, diz Rodrigues.

Responsável pela pasta que coordena a execução das obras, o secretário destaca o fato de as intervenções na Linha Verde estarem sendo feitas em partes para afetar o mínimo possível o deslocamento das pessoas. “Isso tem que ser feito em etapas justamente por ser uma obra desse porte que está sendo realizado paralelamente com o trânsito fluindo na Linha Verde”, justificou Rodrigues.

