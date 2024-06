Carnaval fora de época vai sacudir o Centro de Curitiba nesta quinta-feira

Um cortejo recheado de intervenções artísticas – e que contará com a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes – promete sacudir as ruas do centro de Curitiba na próxima quinta-feira (20).

O carnaval fora de época começará na sede do Sindicato dos Artistas e Técnicos do Paraná (SATED/PR), a partir das 17h, passará pelo Largo da Ordem, pela Praça de Bolso do Ciclista e pela Praça Santos Andrade, e terminará em frente à Capela Santa Maria, às 19h.

Entre as atrações já confirmadas, estão os blocos Garibaldis & Sacis, Afropretinhosidade e Boca Negra. Também haverá apresentações de artistas indígenas, trupes circenses, capoeira, hip-hop, fandango e do cantor Plá, conhecido músico de rua da capital.

Após a festa, uma cerimônia na própria Capela Santa Maria marcará o lançamento oficial do Comitê de Cultura do Paraná e do Laboratório de Cultura Digital da UFPR. A solenidade será conduzida pela atriz curitibana Nena Inoue, vencedora em 2019 do Prêmio Shell, a maior honraria do teatro brasileiro.

Para participar, é preciso preencher o formulário disponível no link. As vagas são limitadas, de acordo com a capacidade da casa.

“Estamos organizando uma grande celebração multicultural no Centro Histórico de Curitiba, e isso é simbólico”, garante João Paulo Mehl, coordenador do Comitê de Cultura do Paraná. “Para receber a ministra, vamos mostrar toda força e a diversidade da cultura parananense. E, claro, agitar as ruas.”

Maior programa do Governo Federal para a área, os Comitês de Cultura foram recentemente instalados em todas as unidades da federação. Eles têm o papel de facilitar o acesso de agentes culturais a verbas de financiamento e demais políticas públicas, ampliando a diversidade da produção artística brasileira.

No Paraná, o Comitê é liderado pelo Coletivo Soylocoporti, que venceu o edital publicado em meados de 2023.

Projeto de extensão da UFPR, o Laboratório de Cultura Digital trabalha com metologias participativas, desenvolve soluções digitais e contribui no desenho de novas políticas públicas para o setor.

“Outra de nossas frentes de trabalho é o treinamento de gestores culturais no uso do que chamamos de ‘linguagem simples’ para a escrita de editais, garantindo de eles sejam de fácil entendimento. Isso ajuda a política de cultura a chegar na ponta”, explica a professora Tarcisa Bega, coordenadora do Laboratório.

Seminário Nacional de Cultura Digital

Durante os próximos dias 20 e 21 ainda acontece na Reitoria da UFPR o Seminário Nacional de Cultura Digital. Na programação, estão previstos debates sobre o uso pelas redes sociais de algoritmos fechados, soluções tecnológicas para a governança das políticas culturais e até mesmo a busca de respostas para a emergência climática.

A programação completa está disponível neste link. Para participar, basta preencher o formulário deste site.

Novidade Flagrantes impressionantes de câmeras de segurança: acidentes chamam atenção 243 kg de drogas apreendidos Cena de cinema: perseguição é feita de helicóptero no Paraná Transporte Terminal de ônibus importante de Curitiba tem novidade; O que vai mudar?