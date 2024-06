Quem é que nunca se divertiu e se emocionou vendo Chaves na TV? Agora o simpático garoto ganha atração inédita no Brasil com o Circo Mágico do Chaves, um espetáculo super especial, com os personagens da vila, cheio de números circenses, que está em cartaz até o final de junho. Uma enorme estrutura foi montada no estacionamento do Carrefour Champagnat e os ingressos custam a partir de R$ 25.

A produção e realização são da RW7 Production & Entertainment e da Music On Events. Em uma tenda de Circo moderna, adultos e crianças irão se divertir com várias atrações interativas, espaços instagramáveis, lanchonete temática e a reprodução de diversos ambientes do seriado.

Além disso, haverá um espetáculo especial, com os personagens da vila, cheio de números circenses (trapézio, malabares, contorcionismo, báscula, equilibrismo e muito mais), canto e dança. Ao todo serão 25 artistas entre cantores, atores e profissionais de circo neste verdadeiro parque de diversões temático.

A mega experiência é endossada pelo Grupo Chespirito, que também fará a curadoria artística e de cenários. Após a temporada em Curitiba, a atração vai viajar pelo Brasil em 2024/25. O Circo Mágico do Chaves é apresentado por Ministério da Cultura e BB Seguros.

Serviço

O que: Circo Mágico do Chaves em Curitiba

Quando: Em cartaz!

QUINTAS E SEXTAS: 20h

20h SÁBADOS: 16h e 19h

16h e 19h DOMINGOS: 15h e 18h

15h e 18h ABERTURA DOS PORTÕES: 1 hora antes do início do espetáculo

Onde: Carrefour Champagnat (Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, 1210)

Quanto: os ingressos variam de R$ 25 a R$ 120, de acordo com o setor e modalidade escolhidos + taxa administrativa

SETOR CHAVES: R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira)

R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira) SETOR QUICO: R$ 35 (meia-entrada) e R$ 70 (inteira)

R$ 35 (meia-entrada) e R$ 70 (inteira) SETOR CHIQUINHA: R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira)

Vendas: Tickets On (https://www.ticketson.com.br/Chaves.html)

