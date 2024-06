Primeira a obter a autorização para comercialização do canabidiol no Brasil, a indústria farmacêutica paranaense Prati-Donaduzzi, com sede em Toledo, na região oeste do Paraná, completa quatro anos do início desse processo com grandes resultados.

O uso do canabidiol para tratamento de saúde cresceu 130% em 2023, segundo dados do Anuário da Cannabis Medicinal. Aproximadamente 430 mil pessoas utilizaram canabidiol em seus tratamentos de saúde no ano passado, comparado a cerca de 188 mil pacientes em 2022. Esse aumento pode ser explicado, em parte, pelo crescimento no número de médicos que prescreveram o canabidiol, que atingiu quase 25 mil profissionais nos últimos 12 meses.

A Prati-Donaduzzi tem a parceria com a Universidade de São Paulo (USP) de Ribeirão Preto, onde se faz a pesquisa para verificar a eficácia do canabidiol em casos de epilepsia refratária, uma doença que afeta mais de 50 milhões de pessoas no mundo. Todos os participantes do estudo continuam recebendo gratuitamente o produto.

“A pesquisa e a inovação estão no DNA da Prati-Donaduzzi e norteiam nossas ações. Por isso, quando mapeamos a utilização do canabidiol em alguns países do exterior em 2014, já iniciamos nossos estudos. Estabelecemos uma parceria com a USP e somos os únicos a conduzir um estudo clínico no Brasil”, afirma o CEO da Prati-Donaduzzi, Eder Maffissoni.

“Em dezembro de 2022, finalizamos o estudo clínico fase III e submetemos à aprovação da Anvisa. Nossa expectativa é que em breve teremos a publicação do registro para o Myalo, para que o produto possa ser incorporado ao SUS e que chegue gratuitamente a quem hoje não tem acesso à medicação”, complementa. Atualmente, o canabidiol da Prati-Donaduzzi está disponível em três concentrações: 20 mg/ml, 50 mg/ml e 200 mg/ml.

Hoje, o insumo farmacêutico ativo (IFA) utilizado na fabricação do canabidiol isolado, é importado da Europa. O restante do processo de produção ocorre integralmente na unidade fabril da Prati-Donaduzzi, em território paranaense.

“Seguimos rigorosamente todas as normas estabelecidas pela Anvisa, realizamos controle de qualidade, tudo para garantir a eficácia e segurança dos medicamentos”, reforçou Eder. Agora a farmacêutica está investindo para se tornar referência em doenças do Sistema Nervoso Central até 2028. A intenção é continuar desenvolvendo mais medicamentos destinados ao tratamento de patologias como epilepsia, depressão, ansiedade e autismo.

