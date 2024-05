O bloqueio total previsto para um trecho da Avenida Victor Ferreira do Amaral, neste sábado (25), terá uma linha especial de ônibus para atender passageiros afetados pela medida. Durante o fim de semana e começo da próxima semana a importante avenida de Curitiba será bloqueada para obras no novo viaduto do Tarumã, no bairro de mesmo nome.

Segundo a Urbs, a partir de sábado (25), a linha X44-Especial Capão da Imbuia vai atender passageiros que serão afetados pelo bloqueio total de trânsito em trecho da Avenida Victor Ferreira do Amaral, no Tarumã. A linha vai circular durante o bloqueio, que vai de sábado até terça-feira (28). Dez linhas de ônibus terão desvios no período.

A linha Especial vai atender os bairros Capão da Imbuia e Tarumã realizando itinerário circular pelas ruas Ronald José Carboni, Francisco Mota Machado, Prof. Nivaldo Braga, Hayton da Silva Pereira, Prof.ª Antônia Reginato Vianna, Mal. José Agostinho dos Santos, Av. Victor Ferreira do Amaral, Gen. Polli Coelho, Dr. Heitor Valente, Eng. Farid Surugi, Av. Victor Ferreira do Amaral, Mal. José Agostinho dos Santos, Prof.ª Antônia Reginato Vianna, Hayton da Silva Pereira, Prof. Nivaldo Braga e Av. Pres. Affonso Camargo. A frequência será de 15 em 15 minutos.

Além da nova linha, outras dez terão desvios e as estações-tubo Colégio Militar e Praça das Nações estarão desativadas no período. Saiba aqui mais sobre a linha Especial Capão da Imbuia.

Os passageiros com destino ao Cabral poderão utilizar a linha Interbairros II ou a linha especial Capão da Imbuia e ir até o Terminal Capão da Imbuia e de lá pegar uma linha direta até o bairro.

Confira os desvios

A linha 020-Interbairros II (horário) realizará desvio de itinerário pelas ruas Av. Affonso Penna, Maria Ficinska, Rodovia Régis Bittencourt, Luiz Brambila, Av. Mal. Humberto Alencar Castelo Branco, Av. Nossa Sra. da Penha, Guilherme Born, Urbâno Lopes, Roberto Cichon, Gov. Agamenon Magalhães e Eng. Farid Surugi, retornando ao itinerário oficial na Av. Victor Ferreira do Amaral.

A linha 021-Interbairros II (anti-horário) realizará desvio de itinerário pelas ruas Konrad Adenauer, Dante Angelote, José Zgoda, Gustavo Rattman, Dep. Antônio Lopes Júnior, Frederico Galvão, Rodovia Régis Bittencourt, Raphael Papa e Av. Affonso Penna.

A linha 023-Inter 2 (anti-horário) realizará desvio de itinerário pelas ruas Konrad Adenauer, José Zgoda, Gustavo Rattman e Fagundes Varela.

A linha 022-Inter 2 (horário) realizará desvio de itinerário pelas ruas Fagundes Varela, Amazonas de Souza Azevedo, Fúlvio José Alice, Konrad Adenauer, Av. Victor Ferreira do Amaral, Prof. Nivaldo Braga, 21 de Junho e Profª. Olga Balster.

As linhas 372-Tarumã, 373-Alto Tarumã, 375-Sagrado Coração e 380-Detran/Vicente Machado realizarão desvio de itinerário pelas ruas Av. Affonso Penna, Maria Ficinska, Rodovia Régis Bittencourt, Luiz Brambila, Av. Mal. Humberto Alencar Castelo Branco, Av. Nossa Sra. da Penha, Guilherme Born, Urbâno Lopes, Roberto Cichon, Gov. Agamenon Magalhães e Eng. Farid Surugi, no sentido bairro, e pelas ruas Konrad Adenauer, Dante Angelote, José Zgoda, Dep. Antônio Lopes Júnior, Rodovia BR-476, Raphael Papa e Av. Affonso Penna, no sentido Centro.

A linha 307-B. Alto/Sta Felicidade realizará desvio de itinerário pelas ruas Presidente Faria, Travessa da Lapa (canaleta exclusiva), Av. Sete de Setembro (canaleta exclusiva), Av. Pres. Affonso Camargo (canaleta exclusiva), Ronald José Carboni, Francisco Mota Machado, Prof. Nivaldo Braga, 21 de Junho e Prof.ª Olga Balster, sentido Terminal Bairro Alto, e pelas ruas Nivaldo Braga, Del. Leopoldo Belczak, Ronald José Carboni, Av. Pres. Affonso Camargo (canaleta exclusiva), Av. Sete de Setembro (canaleta exclusiva), Lourenço Pinto (canaleta exclusiva), Pedro Ivo (canaleta exclusiva), Av. Mal. Floriano Peixoto e Barão do Serro Azul, sentido Santa Felicidade.

A linha 389-Mad. Tarumã/Augusta realizará desvio de itinerário pelas ruas Av. Affonso Penna, Maria Ficinska, Rodovia Régis Bittencourt, Luiz Brambila, Av. Mal. Humberto Alencar Castelo Branco, Av. Nossa Sra. da Penha, Guilherme Born, Urbâno Lopes, Roberto Cichon, Gov. Agamenon Magalhães e Eng. Farid Surugi, sentido bairro, e pela Rua Raphael Papa, sentido Centro.

Os passageiros estão sendo informados por meio de cartazes nas linhas sobre os desvios.

Metropolitanos

A obra também provocará desvios em linhas metropolitanas D01-Piraquara/Santos Andrade, D02-T.São Roque/Santos Andrade e e CO3- Pinhais/Guadalupe, que são administradas pela Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep).

