Avenida importantíssima de Curitiba vai ficar cinco dias bloqueada!

Motoristas que trafegam pela região do Viaduto do Tarumã, em Curitiba, deverão ficar atentos a um novo bloqueio da Avenida Victor Ferreira do Amaral. A megaobra que está sendo realizada no local vai necessitar do içamento de vigas gigantes do novo viatudo do Tarumã. Esta operação vai exigir, por segurança, o bloqueio da avenida Victor Ferreira do Amaral neste sábado (25).

É o segundo bloqueio feito na avenida para o içamento de vigas de concreto armado, de grandes dimensões, que serão usadas para duplicação da estrutura. Durante cinco dias, por segurança, será necessário fazer a interdição de um trecho da via, entre o Supermercado Mufatto e o Colégio Militar do Paraná.

Bloqueio total da Victor Ferreira do Amaral

O bloqueio total será feito a partir das 7h do sábado (25), em ambos os sentidos (Centro e Pinhais), e vai ocorrer até a terça-feira (28). A complexa operação terá início na sexta-feira (24), a partir das 7h, porém, neste dia a interrupção do trânsito será momentânea apenas para a travessia dos equipamentos até o primeiro ponto de distribuição das vigas no primeiro vão do viaduto, fora da avenida.

A alteração no trânsito é indispensável para garantir a segurança dos trabalhadores e de quem circula na região. Desvios foram programados pela Superintendência de Trânsito (Setran) para garantir a segurança de todos os envolvidos. Os agentes estarão no local para o apoio da operação.

A mudança no trânsito também altera temporariamente linhas do transporte coletivo. A Urbanização de Curitiba (Urbs) vai colocar em operação uma linha especial para atender os passageiros que serão afetados pelo bloqueio total de trânsito no trecho da intervenção.

+Como vai ficar? Projeções indicam como vai ficar o novo Complexo do Tarumã em Curitiba

Vigas gigantescas pesam 110 toneladas

Mais 16 vigas longarinas, que têm de 30 a 43 metros de comprimento e pesam entre 85 e 110 toneladas, o equivalente a 110 carros populares, serão içadas do chão e levantadas a uma altura de 7 metros para serem acomodadas na base do viaduto. Desta vez, as peças serão colocadas no lado esquerdo do viaduto, nas laterais do Mercado Muffato e Concessionária Chevrolet CCV.

Como será a operação?

Para formarem as bases para o alargamento, as peças serão içadas do chão e elevadas até a base do viaduto, onde serão acomodadas. A operação exige caminhões e guindastes de grandes portes para o transporte das peças gigantescas.

Na sexta-feira, os primeiros lançamentos vão acontecer a partir das 7h, na área do Mercado Muffato, já sem acesso ao trânsito, por isso não haverá necessidade de bloqueio da Victor Ferreira do Amaral, apenas da suspensão do trânsito em alguns momentos para permitir a travessia dos equipamentos de um lado ao outro da via.

No sábado, a operação será no vão entre o Mercado Muffato e a avenida que precisará ser bloqueada ao trânsito, a partir das 7h da manhã, para implantação dos tapumes e posteriormente início dos serviços. A via permanecerá bloqueada nos dias 25, 26, 27 e 28, voltando a ser liberada a passagem aos motoristas na quarta-feira, véspera do feriado.

