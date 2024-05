Um engavetamento envolvendo ao menos nove veículos, sendo quatro deles caminhões, quatro carros e uma caminhonete, causou o bloqueio total de pista na BR-376, no sentido Santa Catarina. O acidente ocorreu pouco depois das 11h desta quinta-feira (23).

Imagens mostram que um caminhão teria batido em vários veículos logo depois da Serra do Mar, no quilômetro 662 BR-376, sentido Santa Catarina.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apesar da gravidade do acidente, não havia vítimas.

Ainda não se sabe a dinâmica do acidente. Por volta das 14h15 a pista sentido Santa Catarina ainda seguia completamente interditada.

