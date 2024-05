Cinco bairros de Curitiba enfrentam problemas no abastecimento de água nesta quinta-feira (23). De acordo com a Sanepar, a queda de energia no Reservatório Parolin, em Curitiba, pode causar falta de água e oscilação de pressão na rede.

“A companhia de energia foi acionada para restabelecer o fornecimento. A previsão é de normalização no abastecimento até as 18h, de forma gradativa”, diz a Sanepar, em nota. Veja abaixo a lista de regiões afetadas.

Bairros afetados

Podem ficar sem em Curitiba, os bairros:

Água Verde

Guaíra

Parolin

Prado Velho

Rebouças

Sem desperdício

Em situações como esta, a orientação da empresa é que se faça uso econômico da água, priorizando alimentação e higiene pessoal, sem desperdício.

Podem ficar sem água durante este período principalmente os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.