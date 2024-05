Além das reclamações dos comerciantes com o fim das vagas para estacionamento da Avenida Silva Jardim, em Curitiba, há outro ponto que chama atenção de motoristas que passam pela via: o fim da área de embarque e desembarque para estudantes do Colégio Estadual Doutor Xavier da Silva.

“Após a revitalização da Av. Silva Jardim, além de retirarem as vagas de estacionamento (EstaR), excluíram a área de embarque e desembarque de estudantes em frente ao Colégio. Cadê a segurança dos alunos? Realmente a Avenida Silva Jardim é de trânsito intenso, precisava mesmo de uma revitalização, mas não pensar na segurança dos estudantes?!” reclama, indignada, Iara Prado, 37 anos, mãe de uma estudante do 8º ano.

Iara fez uma solicitação pelo app 156, da Prefeitura de Curitiba, fazendo o alerta. “Saliento que a Av. Marechal Floriano, não há vaga de embarque/desembarque, muito menos vaga de estacionamento. Desde modo, “ao redor” do Colégio não tem área segura para os estudantes”.

Foi criado até um abaixo assinado para que os pais dos alunos da instituição participem. Ela conta que no horário de saída, no final da tarde, às 17h55 se formam “filas no embarque, carros com pisca alerta ligado, pois não temos outras opção”.

Antes do início das obras o local era sinalizado com a permissão do embarque e desembarque de Escolares em frente à escola, mas após as obras ficaram apenas as placas de proibido estacionar.

As intervenções da prefeitura de Curitiba acontecem em 4,4 km de extensão da via, no trecho entre as ruas Coronel Dulcídio (Água Verde) e Mariano Torres (Centro), considerando 2,2 km de cada uma das pistas. Ao todo são 18 quadras.

E aí, prefeitura?

A Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) informou que a “sinalização ainda está em fase de implantação e que as placas específicas para embarque e desembarque serão implantadas nos próximos dias”.

Além disso, a Setran reforça que o estacionamento em frente ao Colégio Estadual Dr. Xavier, na Silva Jardim, já era proibido, não houve mudanças neste sentido.

Sobre a placa de proibido estacionar, a administração municipal esclarece ainda, que a sinalização de proibido estacionar não proíbe a parada para embarque e desembarque. Quando não é possível parar para embarque e desembarque, a placa de sinalização é diferente.

Ainda em nota, a Prefeitura informa que “na Silva Jardim, apenas é proibido permanecer estacionado nos dias úteis das 7h às 20h e das 7h às 14h aos sábados. No período noturno, aos domingos e feriados, o estacionamento ao lado direito da Silva Jardim é liberado”.

