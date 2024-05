Comerciantes da Avenida Silva Jardim, uma das principais vias de Curitiba, que faz a ligação de vários bairros da cidade, estão incomodados com a retirada das vagas de estacionamento no lado direito da pista. A prefeitura realizou a marcação da sinalização no chão na última quinta-feira (02) e colocou placas que informam que é proibido estacionar, das 7h às 20h nos dias úteis e das 7h às 14h nos fins de semana.

Luiz Francisco Lima Utrabo, dono da Itiban, livraria especialidade em quadrinhos, está há 28 anos no local. Segundo ele, a prefeitura não fez nenhuma consulta quanto ao fim do estacionamento, que era pago pelos motoristas pelo sistema EstaR eletrônico ou feito com 15 minutos liberados.

“Eram duas pistas e vagas para estacionar. Eles renovaram o asfalto e colocaram uma terceira pista tirando o estacionamento. Eu renovei meu aluguel por mais três anos, e se eu soubesse disso, não teria feito. A prefeitura não fez uma consulta, e da noite para o dia, estão deixando todos na mão. Não é justo, pagamos impostos e isso vai prejudicar nossas vendas”, disse Luiz que tem a loja em frente à Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

Outro comerciante que não aprovou a mudança foi o Rafael Andrade, responsável pelo Manifesto Café. “Isso impacta demais, pois os clientes param para fazer a compra rápida. É uma quadra que necessita de vagas, e do nada tiraram o espaço. Querem colocar mais carro na rua e não irá desafogar o trânsito, pois o gargalo é perto da rodoviária”, comentou Rafael.

A Silva Jardim tem uma extensão de 4.435 metros, iniciando no bairro Rebouças, na junção da Rua Mariano Torres próximo à Rodoferroviária de Curitiba e terminando no Seminário em sentido inverso ao fluxo dos veículo. A numeração da avenida inicia-se a partir Rebouças.

E aí, prefeitura?

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

Em nota, a prefeitura de Curitiba confirmou que os dois lados da Silva Jardim passam a ter estacionamento proibido. “Para dar maior fluidez no trânsito na Silva Jardim, onde cerca de 40.000 veículos circulam todos os dias, a Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) informa que será proibido o estacionamento na via do lado direito da pista, assim como já ocorre do lado esquerdo”, comunicou a prefeitura, que também ressaltou que equipes da Setran vão orientar os motoristas na região.

A nota ainda informa que, com a mudança, a pista da direita terá três faixas de circulação, assim como ocorre do lado esquerdo. “Ressaltamos ainda que a proibição de estacionamento se dará em dias úteis das 7h às 20h e das 7h às 14h aos sábados. Aos domingos e feriados, o estacionamento ao lado direito será liberado. As vias transversais à Av. Silva Jardim, com exceção das vias com tráfego prioritário, possuem vagas de estacionamento”

De acordo com a prefeitura, “a medida é similar ao que ocorreu anos atrás na Avenida Visconde de Guarapuava, que compõe binário com a Silva Jardim. As duas vias são importantes ligações entre bairros e possuem alto fluxo de veículos durante todo o dia, sendo necessária a operação de todas as faixas de circulação”.

