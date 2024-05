A Praça do Redentor e a Pista de Skate do Gaúcho, no bairro São Francisco, em Curitiba, estão começando a ser preparadas para uma mega reforma que será feita nestes dois locais. Segundo a prefeitura de Curitiba, equipes contratadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente estão instalando as estacas de madeira para colocar os tapumes que irão isolar a praça e a pista de skate.

Os trabalhos devem durar cerca de seis meses. São duas obras distintas e o investimento da Prefeitura será de aproximadamente R$ 1,4 milhão, sendo R$ 919 mil na reforma da praça e cerca de R$ 500 mil na revitalização da pista.

+Leia mais! Trânsito na Linha Verde será bloqueado para troca de asfalto; veja locais afetados e horários

Como vai ficar a nova Praça do Gaúcho em Curitiba?

Toda a praça vai receber um piso novo, mais acessível. Vão sair as antigas pedras portuguesas de petit-pavê para ser instalado um piso de placa cimentícia e concreto, formando um rendado e organizando o espaço. O desenho proposto busca destacar a tradicional pista de skate. Também serão instalados bancos e floreiras. As reformas são mais um exemplo do zelo que a Prefeitura tem pela cidade.

A preparação para os trabalhos, com a instalação das estacas de madeiras e o canteiro de obras, começou nesta semana. A previsão é que todos os tapumes sejam instalados na segunda-feira (6/5), quando começarão efetivamente os trabalhos na praça e na pista de skate, que ficará isolada até o final dos serviços.

Nova pista de skate na Praça do Gaúcho

A Pista do Gaúcho é uma das mais queridas na cidade entre os skatistas. Ela existe desde o ano de 1974 e a última grande reforma feita pela Prefeitura de Curitiba foi no ano de 2009, quando um novo piso foi instalado, além da colocação de novos elementos para as manobras dos skatistas.

A atual reforma também será com a colocação de um novo piso, mais moderno, e um sistema de segurança com guarda-corpo em volta da pista, para evitar acidentes com os skates saindo para fora da pista.

O traçado da pista será mantido com a forma original, para que os skatistas continuem “surfando” pelas curvas que lembram ondas do mar e permitam que os skatistas sigam no fluxo (flow) das voltas pela pista.

História

Localizada no Bairro São Francisco, Regional Matriz, entre as ruas Desembargador Benvindo Valente e Trajano Reis, a Praça do Redentor, também conhecida popularmente como Praça do Gaúcho, foi inaugurada em abril de 1961 e será, pela primeira vez, revitalizada por completo.

Foto: Divulgação/José Fernando Ogura/SMCS.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Curtiu? Fim dos sorteios milionários? Nota Paraná faz mudança em premiações! Caçador de boteco! É fã de torresmo? Este lugar em Curitiba tem a fama de ser o Rei do Torresmo! Barateza! Bolo mais fofo de Curitiba esfria de ponta cabeça! É o que?? Entenda!