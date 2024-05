Motoristas que circulam pela Linha Verde, em Curitiba, deverão ficar atentos, além de redobrar a paciência, a partir desta segunda-feira (06). Mais uma etapa de obras será realizada no pavimento da Linha Verde, com intervenções realizadas em trechos segmentados da via, entre a Avenida Victor Ferreira do Amaral e a Marechal Otávio Saldanha Mazza, nos sentidos sul e norte, entre os bairros Guabirotuba e Pinheirinho.

A ação será realizada por equipes coordenadas pela Superintendência de Manutenção Urbana da Secretaria do Governo Municipal (SGM) e vai causar alguns bloqueios no trânsito dessas regiões.

Trânsito vai ser bloqueado entre bairros Guabirotuba e Pinheirinho

Para minimizar os impactos no trânsito, os bloqueios de trânsito serão parciais e variáveis de acordo com o andamento da obra, já que o serviço será realizado em uma pista por vez. Fiscais da Superintendência de Trânsito (Setran) vão orientar os motoristas. A previsão é de que o serviço seja concluído em 20 dias se as condições do tempo forem favoráveis.

A recuperação do pavimento se dará pelo sistema de fresa e recape. Na primeira fase, o maquinário retira a camada danificada de asfalto para, em seguida, aplicar nova capa de pavimento, feita com asfalto borracha (massa asfáltica que conta com pneus descartados na composição).

De acordo com o superintendente de Manutenção Urbana da SGM, engenheiro João Vidal Filho, a correção do pavimento vai melhorar o fluxo do trânsito e dar mais segurança para motoristas e usuários do transporte coletivo.

Troca de asfalto na Linha Verde vai começar no Guabirotuba

A intervenção vai começar na altura do prédio da Polícia Federal e o andamento dos trabalhos vai fluir no sentido Guabirotuba. Estão previstas também intervenções pontuais nas marginais da Linha Verde no trecho, como complemento do trabalho na pista principal da via.

O horário de trabalho será das 9h às 16h, sem interrupção para o almoço. A Superintendência de Manutenção Urbana explicou que caso haja necessidade de estender o expediente isso será feito fora do horário do pico, que é o período entre 16h e 19h. As atividades extras, quando necessárias, acontecerão a partir das 19h e serão realizadas no máximo até as 22h.

