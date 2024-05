Parque de Curitiba vai ganhar estátua gigante de figura da mitologia grega

O Ateliê de Esculturas do Memorial Paranista, no Parque São Lourenço, em Curitiba, está trabalhando em 15 obras, simultaneamente, de vários tamanhos. Entre elas está o Pegasus, que será a maior escultura em bronze ao ar livre da cidade.

Na última sexta-feira (03), o prefeito Rafael Greca foi conferir a produção das peças. “Aqui está o futuro estudo da estátua do Pegasus, que representa força do voo da imaginação, que será entregue no final do ano. Quero encerrar minha gestão subindo aos céus nas asas da imaginação”, destacou Greca.

Depois de pronto, o cavalo alado, figura da mitologia grega, será instalado no Parque Tanguá, conforme previsto no projeto original do parque, na década de 1990.

Com 3,6 metros de comprimento (do focinho às patas) por 4 metros de largura (de uma asa a outra), a escultura está sendo feita pelo artista Rafael Sartori e ficará pronta no fim do ano.

Escultura de Sicupira vai ser inaugurada

O escultor Rafael Sartori com o p refeito Rafael Greca . Foto: Daniel Castellano / SMCS

Outra peça que o prefeito vistoriou foi a do atleta Barcímio Sicupira (1944 – 2021), que será inaugurada na sexta-feira (10) na Praça Afonso Botelho, em frente da Ligga Arena, a Arena da Baixada, clube do ídolo curitibano.

Assim como o Pegasus, a escultura do craque atleticano também foi feita por Sartori. A homenagem resgata a comemoração de um dos 158 gols que Sicupira marcou com a camisa do Athletico. O craque jogou oito anos no Furacão e continua sendo o maior artilheiro da história rubro-negra.

