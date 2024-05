Na hora de apostar em alguma loteria é normal que as pessoas procurem por referências de números que possam indicar um sinal de boa sorte. Nesse caso, fãs de “Lost” que apostaram em uma referência do seriado norte-americano podem ter se beneficiado com o resultado da última Mega-Sena, concurso 2720, sorteada na noite de sábado (04).

LEIA MAIS – Mega-Sena 2720 milionária premia 87 apostas de Curitiba; saiba valor dos prêmios

Isso porque o resultado da Mega-Sena foi bastante parecido com a aposta vencedora que o personagem Hurley faz na trama. Na série, o personagem interpretado por Jorge Garcia ganha US$ 156 milhões ao apostar nos números 04 – 08 – 15 – 16 – 23 – 42.

Personagem Hurley ganha US$ 156 milhões em “Lost”. Foto: Reprodução/Lost Oficial/Facebook

Já os números que saíram no concurso 2720 da Mega-Sena, com prêmio estimado de R$ 28 milhões, foram 08 – 15 – 16 – 23 – 42 – 43. Coincidência ou não, 2.967 apostadores acertaram a quina e vão receber R$ 1.878,49. Em Curitiba foram 87 apostas premiadas com cinco números.

Acumulou

Como nenhuma aposta acertou os seis números, o resultado principal ficou acumulado e já é estimado em R$ 37 milhões. O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na terça-feira (07).

O seriado “Lost” estreou em 2004 e conta com seis temporadas. O último episódio foi ao ar em maio de 2010.

Curtiu? Fim dos sorteios milionários? Nota Paraná faz mudança em premiações! Caçador de boteco! É fã de torresmo? Este lugar em Curitiba tem a fama de ser o Rei do Torresmo! Barateza! Bolo mais fofo de Curitiba esfria de ponta cabeça! É o que?? Entenda!